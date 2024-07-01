Bursa'da TIR kamyonet ve 2 cip çarpıştı

TIR kamyonet ve 2 cip çarpıştı

Kaza, öğle saatlerinde 13.30 civarında Bursa-Ankara karayolu üzerindeki Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı'nda gerçekleşti. Ali B. (47) yönetimindeki sıfır otomobil taşıyan 34 HN 1294 plakalı TIR, trafikte yavaşlayarak duran İbrahim A. (60) idaresindeki 16 AUF 352 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Bu çarpışmanın şiddetiyle kamyonet, önünde bulunan Tayfun Ö. (31) tarafından kullanılan 16 AOP 872 plakalı cipe, bu cip de Mehmet K. (39) yönetimindeki 16 BAB 233 plakalı cipe vurdu. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü İbrahim A. ve cip sürücüsü Tayfun Ö., ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.