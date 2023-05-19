Bursa'da, TIR'ın çarptığı 72 yaşındaki Ferhunde teyze hayatını kaybetti

Kaza, Geçit Mahallesi Şehit Er Bahattin Gündüzlü Sokak'ta saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Evden alışveriş yapmak için ayrılan Ferhunde Küçükaydın'a, M.D. yönetimindeki 06 DKM 102 plakalı TIR çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Küçükaydın kanlar içinde kaldı.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Küçükaydın'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Küçükaydın'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna otopsi için götürüldü. Sürücü M.D. ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.