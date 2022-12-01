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Bursa'da Türkiye-Fransa Dostluk Konseri 

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Türkiye-Fransa Dostluk Konseri'nde Erich Wolfgang Korngold’un "Viyolonsel Konçertosu"nu, Arthur Honegger’in "Viyolonsel Konçertosu"nu ve Wolfgang Amadeus Mozart’ın 38. Senfonisini (Prag Senfonisi) Merinos Kongre Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturdu. 

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 21:28
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Bursa'da Türkiye-Fransa Dostluk Konseri 

Bursa'da Türkiye-Fransa Dostluk Konseri 
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Bursa Merinos Kongre Kültür Merkezi Osmangazi Salonu’nda "Türkiye-Fransa Dostluk Konseri" gerçekleşti. Konserin ilk yarısında, dünyaca ünlü Viyolonsel Sanatçısı Victor Julien-Laferriere, Erich Wolfgang Korngold'un "Viyolonsel Konçertosu" ve Artur Honegger'in “Viyolonsel Konçertosu" ile sahnede olurken, ikinci yarıda ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Cemi’i Can Deliorman, Mozart’ın 38. Senfonisi (Prag Senfonisi) ile sanatseverlerle buluştu.

Konsere, Bursa Filarmoni Derneği, Institut Français Türkiye, Fransa Bursa Fahri Konsolosu Nuri Cem Erbak, Bursa Türk-Fransız Kültür Derneği ve Uludağ Premium’un katkılarına ek olarak Valeo, Egemenoğlu Hukuk Bürosu ve Orhan Holding destek verdi. Bunun yanı sıra vatandaşlar dostluk konserine yoğun ilgi gösterdi. (İHA)
                       

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