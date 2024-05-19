Köpek saldırısını Mahsun Kırmızıgül şarkısıyla engelledi: "Hepimiz kardeşiz"

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Köpek saldırısını Mahsun Kırmızıgül şarkısıyla engelledi: "Hepimiz kardeşiz"
Gece saatlerinde köpeğin saldırısına uğramaktan korkan şahıs, Mahsun Kırmızıgül'ün 'Hepimiz Kardeşiz' şarkısıyla durumu kurtardı. O anlar sosyal medyada viral oldu.

Gece saatlerinde sokakta yürüyen bir şahıs, kendisine saldıracağını düşündüğü bir köpekle karşılaştı. Ancak şahıs, beklenmedik bir yöntemle durumu bertaraf etti. Mahsun Kırmızıgül'ün "Hepimiz Kardeşiz" şarkısını söylemeye başlayan adam, köpeğin saldırgan tavrını yatıştırdı. Bu ilginç ve eğlenceli anlar, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Videoda, köpeğin adama doğru yönelmesiyle birlikte adamın şarkıyı söylemeye başladığı ve köpeğin bir anda duraksayıp sakinleştiği görülüyor. "Hepimiz Kardeşiz" şarkısıyla köpeği sakinleştiren adamın videosu, izleyenlere keyifli anlar yaşatırken, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

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