Yaşlı kadın beyaz kaplanın gözlerini korkusuzca temizledi

Bir hayvanat bahçesinde kaydedilen görüntülerde, yaşlı bir kadının beyaz kaplanla olan cesur etkileşimi izleyenleri şaşkına çevirdi. Kaplanın bulunduğu kafese yaklaşan kadın, elindeki peçeteyle hayvanın gözlerini temizlerken, aynı zamanda kaplanla sohbet etti. Bu cesur ve sevecen davranış, izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Kadının, kafesin telleri arasından beyaz kaplanı sevmesi ve gözlerini temizlemesi, izleyenlerin büyük ilgisini çekti. Kaplanın sakin tavrı ise olayın en dikkat çeken yanı oldu. İzleyenler, kadının cesaretine ve kaplanın uysallığına hayran kaldı.