500 euroluk yemek tartışmalara neden oldu

Roma'da lüks bir restoranın menüsünde yer alan 500 euro değerindeki makarna, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir müşterinin çektiği ve paylaştığı videoda, garsonun makarnayı kokteyl karıştırma kabında çalkalayıp sosuyla karıştırarak müşterinin tabağına bıraktığı anlar görülüyor. Bu sıra dışı sunum şekli, kullanıcıların dikkatini çekerken, fiyatın yüksekliği ise eleştiri yağmuruna tutuldu.

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları, sunum adı altında basit bir makarnaya bu kadar yüksek bir fiyatın istenmesini haksız buldu. Birçok kullanıcı, restoranların lüks adı altında abartılı fiyat politikalarını eleştirerek, bu tür fiyatların makul olmadığını savundu. Tartışmalar, sosyal medyada kısa sürede yayılarak geniş bir kitleye ulaştı.

Bazı kullanıcılar ise restoranın müşteri deneyimi ve sunduğu hizmetin kalitesi nedeniyle bu fiyatı haklı bulduklarını ifade etti. Ancak genel olarak, 500 euroluk makarna, çoğunlukla olumsuz tepkilerle karşılandı.