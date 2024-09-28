Bursa'da uyuşturucu operasyonu. 1 tutuklama

Kaynak: İHA
Bursa'da uyuşturucu operasyonu. 1 tutuklama

Bursa'nın Karacabey ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli A.D. (63) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen A.D.'yi takibe aldı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takip sonrasında şüphelinin Kedikaya Mahallesi'nde bulunan ev ve bahçesinde arama yapıldı.

Gerçekleştirilen aramada 124 kök esrar maddesi, 1 adet tek kırma ruhsatsız tüfek, 1 adet otomatik tüfek ve bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan gözaltına alınan A.D., emniyetteki ifadesinden sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Haberler
İzmir'deki Kent Lokantasında yiyek yiyen vatandaştan acı sözler: Aç kaldığımız için buraya geliyor
İzmir'deki Kent Lokantasında yiyek yiyen vatandaştan acı sözler: Aç kaldığımız için buraya geliyor
Erdoğan'dan Nasrallah açıklaması. 'İsrail'in cinnet siyasetine artık dur deyin'
Erdoğan'dan Nasrallah açıklaması. 'İsrail'in cinnet siyasetine artık dur deyin'
İzmir'de takip ettiği husumetlisini silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı
İzmir'de takip ettiği husumetlisini silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı
Ne kadar mutluyuz?
Ne kadar mutluyuz?
Kars'ta 3 yaşındaki Ali Taha'nın çöp kamyonu sevinci
Kars'ta 3 yaşındaki Ali Taha'nın çöp kamyonu sevinci