Bursa'da uyuşturucu operasyonu. 1 tutuklama

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen A.D.'yi takibe aldı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takip sonrasında şüphelinin Kedikaya Mahallesi'nde bulunan ev ve bahçesinde arama yapıldı.

Gerçekleştirilen aramada 124 kök esrar maddesi, 1 adet tek kırma ruhsatsız tüfek, 1 adet otomatik tüfek ve bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan gözaltına alınan A.D., emniyetteki ifadesinden sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.