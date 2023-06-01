AKP Gençlik Kolları Bursa ve Kayseri'de Kılıçdaroğlu için helva dağıttı. Bir ülke halkı çocuklarının geleceğinin helvasını yiyor

Editör: Ayşe Memiş

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri tamamlandı. Erdoğan yüzde 52 oy oranı alırken Kılıçdaroğlu ise yüzde 47 oy oranında oy aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre sçeimi Erdoğan kazandı.

Bursa ve Kayseri’den gelen görüntüler ise şaşırttı. Şehrin farklı bölgelerinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için helva dağıttılar.

AKP Gemlik Gençlik Kolları, 28 Mayıs seçimleri sonrasında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun helvasını dağıttı. Gençlik Kolları başkanı ve beraberindekiler ilçe merkezinde üye standı açtı, üye çalışmadı da yaptılar.

Benzer görüntüler Kayseri'den de geldi. Kayseri’de de Kemal Kılıçdaroğlu'nun helvasını dağıttılar.

CHP Esenyurt İlçe Başkan Vekili Ulaş Gürbüz sosyal medya hesabından videoyu paylaşarak şunları dedi:

Kayseri'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun helvasını dağıtmışlar.. Hollanda’ya tepki diye portakal bıçaklayan, ABD'ye tepki için dolar yakan, Çinli diye Uygur Türk'ü dövenler de tam olarak bunlardı. Allah'ım, yaratıyorsun, bari takip et!

CHP Meclis üyesi Avukat Cem Özbey ise Twitter hesabından “Bir ülke halkı çocuklarının geleceğinin helvasını nasıl yer, izliyoruz!” ifadelerini kullandı.