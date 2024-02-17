Bursa’da yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda otomobil takla attı

Kaynak: İHA
Bursa’da yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda otomobil takla attı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağış sonucu kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı, kazada 1 kişi yaralandı.

Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde saat 21.30 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre İnegöl'den Eskişehir istikametine seyir halinde olan Eşref A. (22) idaresindeki 16 ASH 593 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kaldırıma çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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