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Yemek etkinliğinde öğrenciler zehirlendi

Bursa'da bir ilkokulda düzenlenen yemek etkinliği sonrası rahatsızlanan 8 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 17:31
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Bursa'da yemek etkinliğinde öğrenciler zehirlendi

Yemek etkinliğinde öğrenciler zehirlendi
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İHA'nın haberine göre, olay, merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit Jandarma Er Eyüp Gürsoy İlkokulu'nda düzenlenen yemek etkinliği sonrası 8 öğrenci okul yönetimine karın ağrısı şikayetini bildirdi. 

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 8 öğrenciyi yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırdı. Haberi alan veliler ise soluğu okulun önünde aldı. Zehirlenmelerin Rus salatasından kaynaklandığı iddia edildi.

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