Bursa'da zincirleme kaza

İnegöl ilçesinde bulunan Mesudiye Mahallesi’nde meydana gelen kazada, 56 yaşındaki Remzi Uçar kontrolündeki araç, karşıdan gelen 42 yaşındaki Birol Türk kontrolündeki araçla kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle, Uçar’ın otomobili savruldu ve şarampole yuvarlandı. Birol Türk’ün otomobili ise karşı yönden gelen Alper Kışhan yönetimindeki araç ile çarpıştı.

Gerçekleşen kazada, 3 aracın sürücüsü de yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yapması sonrasında yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altındaki yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken polis kaza hakkında inceleme başlattı.