Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Bursa’da ormanlık alanda çıkan yangın, 17 saatin sonunda kontrol altına alındı.

KAYNAK: İHA
Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'da saat 16.00 sıralarında Mudanya’nın Göynüklü ile Altıntaş mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda çıkan yangına karadan ekiplerin, havadan da gece görüşlü helikopterlerin müdahalesi gece boyunca sürdü.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra, arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlarda bölgede canla başla alevleri söndürmek için etti.

132 aracın ve 420 personelin gece boyunca müdahalede bulunduğu alandaki yangın, 17 saatin sonunda kontrol altına alındı.

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