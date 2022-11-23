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Bursa-İstanbul arası yapılması planlanan deniz otobüsü seferleri iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden 2'si daha, kuvvetli lodos engeline takılarak iptal edildi.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 20:01
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Bursa-İstanbul arası yapılması planlanan deniz otobüsü seferleri iptal edildi

Bursa-İstanbul arası yapılması planlanan deniz otobüsü seferleri iptal edildi
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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri, hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.

Bursa ile İstanbul arasında 13.30 ile 17.00 arasındaki 6 sefer de aynı gerekçeyle yapılamamıştı. (AA)

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