﻿Bursa-İstanbul arası yapılması planlanan deniz otobüsü seferleri iptal edildi

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri, hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.
Bursa ile İstanbul arasında 13.30 ile 17.00 arasındaki 6 sefer de aynı gerekçeyle yapılamamıştı. (AA)
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