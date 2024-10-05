Bursalı tıp öğrencileri ALS hastaları için umut oldular

Kaynak: İHA
Bursalı tıp öğrencileri ALS hastaları için umut oldular

Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileri ölümcül hastalık olan Amyotrofik Lateral Skleroz'un iyileşmesi yönünde yaptığı proje ile katıldığı 2024 TEKNOFEST'te nadir hastalıklar kategorisinde 1'nci oldu.

Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileri, Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığının iyileşmesine yönelik geliştirdikleri proje ile 2024 TEKNOFEST'te Biyoteknoloji İnovasyon yarışmasında nadir hastalıklar kategorisinde birinci oldu.

FUSion adlı takım, lisans ve lisansüstü öğrencilerden oluşuyor ve ALS hastalarının yaşam kalitesini artırmayı ve hastalığın ilerlemesini durdurmayı hedefliyor. Proje hakkında FUSion takımı, "İnsanlık adına yeni bir umut kaynağı olabilir" ifadelerini kullanarak, çalışmalarını daha geniş bir kitleye duyurmayı amaçladıklarını belirtti.

Öğrenciler, bu önemli başarılarını Rektör Profesör Ferudun Yılmaz ile birlikte kutladı. Projeleri, ALS ile mücadelede yeni bir soluk olma potansiyeli taşıyor.

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