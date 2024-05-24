Bursaspor için Brezilya'dan çağrı yaptılar

Bursasporlu elektronik mühendisi Ahmet Vefik Çapraz Fernando de Noronha adalarında yaşayan çocuklara dağıtılmak üzere Bursaspor forması talep etti.
Atlas Okyanusu'nda Brezilya kıyılarından 354 km uzaklıkta yer alan ve 21 adadan oluşan Fernando de Noronha takımadalarından flaş bir istek geldi.
Takımadada yaşayan Bursalı mühendis, adanın gençleri ve çocukları için Bursaspor'un futbol formaları ve ekipmanlarına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde bulunan takımadada yaşamını sürdüren Çapraz, Bursa halkına ve Bursaspor taraftarlarına çağrıda bulunarak, takımın formaları ve ekipmanlarını talep etti.
Çapraz, bu formaların Türkiye ile Brezilya arasındaki ilişkiler için bir dönüm noktası olacağını ve adaya Brezilyalı arkadaşlarının yanı sıra Türkiye'den ziyaretçiler getirerek iki ülke arasındaki bağları güçlendirmek istediklerini ifade etti.
Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) milli takım formalarını adaya gönderdiğini açıkladı.
Takımadaların ismi, Brezilya'dan Portekiz'e ahşap hizmetleri ithal eden ve bu hizmetler için ödül alan Portekizli tüccar Fernao de Loronha'dan geliyor.
İnsanların yaşadığı tek ada olan ana ada, 184 km²'lik bir alana ve 2012 yılı itibarıyla tahmini 2,718 nüfusa sahip.
Burayı ilginç kılansa bir zamanlar ülkenin en tehlikeli suçlularına ev sahipliği yapması.
Şimdilerde bu cennet ada kalabalıktan uzaklaşmak için mükemmel bir yer.
Takımadaların toplam yüzölçümü ise 26 kmkare.
UNESCO, 2001 yılında bölgenin çevresel önemi nedeniyle takımadaları Dünya Mirası olarak ilan etti.
Bölgenin zaman dilimi yıl boyunca UTC-02.00'dir. Yerel halk ve ziyaretçiler, Sao Paulo, Recife veya Natal'dan uçakla Fernando de Noronha'ya ulaşıyor.