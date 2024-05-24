Bursaspor için Brezilya'dan çağrı yaptılar

Bursaspor için Brezilya'dan çağrı yaptılar
Kaynak: Haber Merkezi

Brezilya'nın 354 km uzağındaki takımadaları Fernando de Noronha'tan flaş Bursaspor çağrısı...

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Bursaspor için Brezilya'dan çağrı yaptılar 1

Bursasporlu elektronik mühendisi Ahmet Vefik Çapraz Fernando de Noronha adalarında yaşayan çocuklara dağıtılmak üzere Bursaspor forması talep etti.

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Bursaspor için Brezilya'dan çağrı yaptılar 2

Atlas Okyanusu'nda Brezilya kıyılarından 354 km uzaklıkta yer alan ve 21 adadan oluşan Fernando de Noronha takımadalarından flaş bir istek geldi.

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Bursaspor için Brezilya'dan çağrı yaptılar 3

Takımadada yaşayan Bursalı mühendis, adanın gençleri ve çocukları için Bursaspor'un futbol formaları ve ekipmanlarına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

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Bursaspor için Brezilya'dan çağrı yaptılar 4

UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde bulunan takımadada yaşamını sürdüren Çapraz, Bursa halkına ve Bursaspor taraftarlarına çağrıda bulunarak, takımın formaları ve ekipmanlarını talep etti.

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Bursaspor için Brezilya'dan çağrı yaptılar 5

Çapraz, bu formaların Türkiye ile Brezilya arasındaki ilişkiler için bir dönüm noktası olacağını ve adaya Brezilyalı arkadaşlarının yanı sıra Türkiye'den ziyaretçiler getirerek iki ülke arasındaki bağları güçlendirmek istediklerini ifade etti.

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Bursaspor için Brezilya'dan çağrı yaptılar 6

Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) milli takım formalarını adaya gönderdiğini açıkladı.

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Bursaspor için Brezilya'dan çağrı yaptılar 7

Takımadaların ismi, Brezilya'dan Portekiz'e ahşap hizmetleri ithal eden ve bu hizmetler için ödül alan Portekizli tüccar Fernao de Loronha'dan geliyor.

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Bursaspor için Brezilya'dan çağrı yaptılar 8

İnsanların yaşadığı tek ada olan ana ada, 184 km²'lik bir alana ve 2012 yılı itibarıyla tahmini 2,718 nüfusa sahip.

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Bursaspor için Brezilya'dan çağrı yaptılar 9

Burayı ilginç kılansa bir zamanlar ülkenin en tehlikeli suçlularına ev sahipliği yapması.

Şimdilerde bu cennet ada kalabalıktan uzaklaşmak için mükemmel bir yer.

Takımadaların toplam yüzölçümü ise 26 kmkare.

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Bursaspor için Brezilya'dan çağrı yaptılar 10

UNESCO, 2001 yılında bölgenin çevresel önemi nedeniyle takımadaları Dünya Mirası olarak ilan etti.

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Bursaspor için Brezilya'dan çağrı yaptılar 11

Bölgenin zaman dilimi yıl boyunca UTC-02.00'dir. Yerel halk ve ziyaretçiler, Sao Paulo, Recife veya Natal'dan uçakla Fernando de Noronha'ya ulaşıyor.

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