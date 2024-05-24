Bursaspor için Brezilya'dan çağrı yaptılar

Çapraz, bu formaların Türkiye ile Brezilya arasındaki ilişkiler için bir dönüm noktası olacağını ve adaya Brezilyalı arkadaşlarının yanı sıra Türkiye'den ziyaretçiler getirerek iki ülke arasındaki bağları güçlendirmek istediklerini ifade etti.