Bursaspor taraftarı rekor kırdı

Bu sezon TFF 3. Lig 1. Grup'ta devam eden Bursaspor 2. Hafta mücadelesinde Tokat Belediye Plevnespor ile karşılaştı.

135 gün sonra taraftarının karşısına çıkan Bursaspor’da taraftarlar takımını yalnız bırakmadı.

41 BİN 300

Yönetimin ilk iç saha maçı için haftalardır yaptığı çağrıyı cevapsız bırakmayan 41 bin 300 Bursaspor taraftarı karşılaşmayı takip etmek için Timsah Arena’ya geldi.

TFF 3. Lig’de seyirci rekorunun kırıldığı mücadelede yeşil-beyazlılar rakibini 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından kırılan rekora dair konuşan Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Emir Çokçağlayan, "Taraftarımız destek çağrısına kayıtsız kalmadı, maça geldi. Çok güzel bir hava yakaladık. Resmi kayıtlara göre bugün 41 bin 300 taraftarımız stada geldi. Bu aynı zamanda da 3. Lig tarihinin rekoru oldu. Taraftarlarımıza minnettarız. Bundan sonraki maçlarda da bu havayı yakalayacağımıza inancımız tam. Mutlu ve gururlu bir gün yaşıyoruz. Bursaspor Kulübünün büyüklüğünü bir kez daha herkese gösterdik" dedi.