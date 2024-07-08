Bursaspor'da Batalla tribüne çıktı

Bursaspor'un Teknik Direktörü Pablo Martin Batalla, Başkan Enes Çelik ve diğer yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Vakıfköy'deki genç futbolcuları izledi.

Bursaspor Kulübü tarafından yapılan paylaşımda "Başkanımız Enes Çelik, yönetim kurulu üyelerimiz ve Teknik Direktörümüz Pablo Martin Batalla ile Gençlik Geliştirme Programı Sorumlumuz Mesut Ünal, Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman maçını takip ettiler." ifadeleri kullanıldı.

İMZA TÖRENİ YARIN

Bursaspor, daha önceden anlaşma sağladığı Pablo Martin Batalla ile ilgili olarak bir imza töreni düzenleyeceğini açıkladı.

Kulübün verdiği bilgiye göre, teknik direktör Pablo Martin Batalla'nın imza töreni 9 Temmuz Salı günü saat 11.00'de Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.