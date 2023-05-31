Bursaspor'un eski başkanına 350 yıl hapis cezası istendi

Bir dönem Bursaspor başkanlığını yürüten Emin Adanur’a 350 yıl hapis istenirken, 4 gün imza şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Bursaspor'un eski başkanına 350 yıl hapis cezası istendi

Bursaspor eski başkanı Emin Adanur’un “nitelikli dolandırıcılık” suçundan yargılandığı davada duruşma dün görüldü.

ORTAĞI MİLLET İTTİFAKI ADAYI
Ne olmuştu, Ajansspor’da yer alan habere göre; iki ayrı davada yargılanan Emin Adanur, Bursa'nın Nilüfer ilçesi, Balkan Mahallesi'nde 8 bloktan oluşan inşaatın yapımına 2021 yılında başladı. 264 konut ve 6 bin metrekare ticari alanı içine alan projenin yarısını ise, Millet İttifakı'nın Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Mustafa Bozbey'in yönetimde olduğu şirketlere ait olduğu aktarıldı.

TAPULAR VERİLMEDİ
Adanur, projede kendisine ait kısımların bir bölümünü, aracılık yapan Ahmet Demirtaş'a verdi. Demirtaş'ın aracılığıyla yapılan satışlarda ise hak sahipleri tapularına kavuşamadı. Ancak Sözleşmelerde şirketin kaşesi ile Adanur'un imzası da bulunuyor

350 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİRLER
Dairesini alamayanlar bir araya gelerek, hem Adanur hem de Demirtaş aleyhine şikayetçi oldu. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iki ayrı iddianamede, Adanur ve Demirtaş hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamaları yapıldı. İki davada toplam 35 müşteki bulunuyor. Türk Ceza Kanunu'na göre, 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işlediği iddia edilen kişi, her bir müşteki için ayrı ayrı 10'ar yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Adanur ve Demirtaş bu yüzden iki davadan toplam 350 yıl hapis cezası alabilir.

HAFTADA 4 GÜN KARAKOLA GİDECEK
Dün Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve sanıkların 290'ar yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, mahkeme heyeti Emir Adanur hakkında adli kontrol tedbirlerine karar verdi. Karara göre Adanur haftada 4 gün karakola giderek imza verecek ve yurt dışına çıkamayacak.

Öne Çıkanlar
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç kararını verdi
Ali Koç kararını verdi
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Son Haberler
Bülent Ersoy’a davulcusundan şok dava Magazin
Bülent Ersoy’a davulcusundan şok dava
Bacağını kaybetme riski olan genç kızın mucize kurtuluşu Sağlık
Bacağını kaybetme riski olan genç kızın mucize kurtuluşu
Erdoğan ve Putin yüz yüze görüşecek Dünya
Erdoğan ve Putin yüz yüze görüşecek
Türker Ertürk seçimin ardından Türkiye'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı. Gerçek beka sorununu duyurdu Siyaset
Türker Ertürk seçimin ardından Türkiye'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı. Gerçek beka sorununu duyurdu
Esnaf lokantasına giren zabıta hayatının şokunu yaşadı. Şeytan bile şapkasını çıkarıp selam verdi Güncel
Esnaf lokantasına giren zabıta hayatının şokunu yaşadı. Şeytan bile şapkasını çıkarıp selam verdi
Sudan ordusu ateşkes müzakerelerini askıya aldı Dünya
Sudan ordusu ateşkes müzakerelerini askıya aldı
YKS ulaşım ve barınma desteği başvurusu nasıl yapılır? 2023 YKS ulaşım ve barınma desteği başvurusu nereden yapılır? Keşfet
YKS ulaşım ve barınma desteği başvurusu nasıl yapılır? 2023 YKS ulaşım ve barınma desteği başvurusu nereden yapılır?