Bursaspor'un eski başkanına 350 yıl hapis cezası istendi

Bursaspor eski başkanı Emin Adanur’un “nitelikli dolandırıcılık” suçundan yargılandığı davada duruşma dün görüldü.

ORTAĞI MİLLET İTTİFAKI ADAYI

Ne olmuştu, Ajansspor’da yer alan habere göre; iki ayrı davada yargılanan Emin Adanur, Bursa'nın Nilüfer ilçesi, Balkan Mahallesi'nde 8 bloktan oluşan inşaatın yapımına 2021 yılında başladı. 264 konut ve 6 bin metrekare ticari alanı içine alan projenin yarısını ise, Millet İttifakı'nın Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Mustafa Bozbey'in yönetimde olduğu şirketlere ait olduğu aktarıldı.

TAPULAR VERİLMEDİ

Adanur, projede kendisine ait kısımların bir bölümünü, aracılık yapan Ahmet Demirtaş'a verdi. Demirtaş'ın aracılığıyla yapılan satışlarda ise hak sahipleri tapularına kavuşamadı. Ancak Sözleşmelerde şirketin kaşesi ile Adanur'un imzası da bulunuyor

350 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİRLER

Dairesini alamayanlar bir araya gelerek, hem Adanur hem de Demirtaş aleyhine şikayetçi oldu. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iki ayrı iddianamede, Adanur ve Demirtaş hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamaları yapıldı. İki davada toplam 35 müşteki bulunuyor. Türk Ceza Kanunu'na göre, 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işlediği iddia edilen kişi, her bir müşteki için ayrı ayrı 10'ar yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Adanur ve Demirtaş bu yüzden iki davadan toplam 350 yıl hapis cezası alabilir.

HAFTADA 4 GÜN KARAKOLA GİDECEK

Dün Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve sanıkların 290'ar yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, mahkeme heyeti Emir Adanur hakkında adli kontrol tedbirlerine karar verdi. Karara göre Adanur haftada 4 gün karakola giderek imza verecek ve yurt dışına çıkamayacak.