Burun estetiği olanlar bu havalara dikkat

Prof. Dr. Çil: “Burun estetiği havaların soğuk olduğu dönemlerde yapılmalı” dedi ve uyarılarda bulundu...

KAYNAK: AA
Burun estetiği olanlar bu havalara dikkat

Prof. Yakup Çil, “Soğuk havalar, ameliyattan sonra meydana gelen ödem adını verdiğimiz şişliğin daha çabuk geçmesi ve daha az oluşmasına fayda sağlar” dedi.

SOĞUK HAVA ÖDEMLERİ DAHA ÇABUK İYİLEŞTİRİR Mİ?

Estetik cerrahi işlemlerinin dünyada en sık yapılan özel cerrahi işlemlerden olduğunu vurgulayan Prof. Çil, “Yine de bazı ameliyatları belirli mevsimlerde yaptırmak daha uygun olabilir. Mesela, rinoplasti olarak bilinen estetik burun ameliyatı işlemini havaların daha soğuk olduğu dönemde yaptırmak uygun olabilir. Böylece ameliyattan sonra meydana gelen ödem adını verdiğimiz şişliğin daha çabuk geçmesi ve aynı zamanda şişliğin daha az oluşmasına soğuk havalar fayda sağlayabilir” şeklinde konuştu.

Estetik burun ameliyatından hemen sonra cerrahların kişinin yüz bölgesine soğuk uygulama yaptırarak şişliği azaltmaya çalıştıklarını da hatırlatan Çil şunları söyledi:

“Liposakşın (liposuction) ameliyatından sonra ameliyat şişliklerinin azalması ve çabuk geçmesi için kişilere özel korseler giydirilmektedir. Bu korseler elastik yapıda baskı oluşturan özel kıyafetlerdir. Yapılan liposakşın bölgesine göre şekli ve yapısı değişebilmekte olan bu kıyafetler 3-4 haftalık bir süre boyunca giyilmesi gerekmektedir.”

KORSELER BİREYİ OLUMSUZ ETKİLER

Sıcak havalarda kıyafetin altına özel liposakşın korselerinin giyilmesinin rahatsızlık vereceğini söyleyen Çil, “Sıcak havalarda daha kısa süre korse giyilmek istendiğinden korsenin sağlayacağı fayda azalabilmekte, kişiler özellikle başkaları tarafından daha kolay fark edilen yüz, boyun, el gibi vücut bölgelerine giymesi gereken korseleri kısa bir süre giymektedirler. Ayrıca sıcak havada kıyafete fazladan korse eklemek kişileri aşırı rahatsız etmektedir” diye konuştu.

ŞİŞLİKLERİN GEÇMESİ ZAMAN ALIR

Karın germe estetik cerrahisinden sonra giydirilen karın korsesinin de, sıcak havalarda çok daha fazla rahatsızlığa açabileceğini belirten Prof. Çil, “Kişiler korse, özel bant ve özel kıyafetlerin kullanılmasının gerektiği estetik cerrahi işlemlerinde sıcak havalarda büyük uyum sorunu yaşayabilmektedirler. Ayrıca güneşli havalarda, güneş ışığına maruz kalabilecek yüz, boyun ve el gibi vücut bölgelerinde ameliyat bölgelerinin iyileşme sürecinde ciltte koyulaşmalar ve renk değişimleri gibi sorunlar daha fazla ortaya çıkabilmektedir. Soğuk havalarda 2 ay içinde geçebileceği değerlendirilen şişlikler sıcak havalarda 4-5 aya kadar ameliyat bölgesinde kalabilmektedir.”

AA

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