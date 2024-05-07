Burun tıkanıklığı hangi hastalığın habercisi? Uzmanlar açıkladı

Birçok kişi, tıkalı bir burunla yaşamayı kabullenmiş ya da bu durumu geçici çözümlerle hafifletmeye çalışmanın yanılgısına düşmüş durumda. Bu noktada, uzmanların önerileri büyük önem taşıyor.

Konu hakkında uzmanlardan önemli tavsiyeler geldi.

KBB Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Topdağ, burun tıkanıklığının küçümsenmemesi gerektiğini vurgulayarak, bu durumun başka hastalıkların işareti olabileceğini belirtti.

Topdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Burun tıkanıklığı, toplumda sıkça karşılaşılan bir durum. Her 100 kişiden 10-20'si, tıkalı burundan şikayetçi. Ancak burun tıkanıklığı devam ederse, ağız kuruluğundan koku ve tat alma bozukluklarına, sık görülen boğaz enfeksiyonlarından uyku problemlerine, cinsel sorunlardan ses kalitesindeki düşüşe kadar birçok ciddi soruna neden olabilir."

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Emel Peru Yücel ise, burun tıkanıklığının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi.

Op. Dr. Emel Peru Yücel, "Burun tıkanıklığı genellikle yeterince önemsenmiyor ve geçici çözümlerle düzeltilmeye çalışılıyor. Ancak tıkalı bir burun, kısa vadede uyku problemleri ve yorgunluk gibi yaşam kalitesini etkileyen sorunlara sebep olabilirken, uzun vadede kalp büyümesi gibi daha ciddi durumlara da yol açabilir!" dedi.

Burun Tıkanıklığı Nedir?

Solunum sisteminin ilk bölümü olan ve içeri giren havayı akciğerlere ulaşmadan önce ısıtan, nemlendiren ve temizleyen organ olan burun, bazı sebeplerle bu görevini yerine getiremezse, buna burun tıkanıklığı denir.

Burun Tıkanıklığının Belirtileri Nelerdir?

Burundan nefes alamayan kişi, nefes almak için ağzını kullanır. Gece ağız açık uyuma ve horlama atakları görülebilir. Kalitesiz uyku sonucunda sürekli yorgunluk ve halsizlik hissedilir.

Ağız kuruluğu ve burundan filtrelenemeyen hava nedeniyle boğaz enfeksiyonları görülebilir. Burun tıkanıklığı ve akıntısına, burunda kuruluk, kaşıntı ve hapşırma da eşlik edebilir.

Burun Tıkanıklığına Ne İyi Gelir?

Burun tıkanıklığını evde uygulayabileceğiniz yöntemlerle hafifletebilir veya geçirebilirsiniz.

İşte bazı yöntemler:

• Zencefil, nane, tarçın, zerdeçal gibi bitki çaylarını içmek, tıkanıklığın hafiflemesine veya geçmesine yardımcı olabilir.

• Sigara kullanımı ve pasif içicilik, burun tıkanıklığını tetikleyen unsurlardır. Bu nedenle, burun tıkanıklığını önlemek istiyorsak, sigara içilen ortamlardan uzak durmalıyız.

• Serum fizyolojik (tuzlu su), burun tıkanıklığını açmak için etkilidir. Denize girilebilir veya evde bir bardak ılık suya bir çay kaşığı tuz ekleyerek kendi tuzlu suyunuzu hazırlayabilir ve burnunuza çekebilirsiniz.

• Yeterli miktarda su içmek, burun mukozasının nemli kalmasını sağlar.

• Klimalı veya kaloriferli ortamlarda hava kuruduğunda, burun içi kuruluğu ve buna bağlı tıkanıklık yaşanabilir. Odaya bir buhar makinesi koyarak veya kaynar su bulundurarak burun tıkanıklığı sorununu çözebilirsiniz.