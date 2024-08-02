Busenaz erkekle kapışacak! Bu rezilliğe Spor Bakanlığı dur diyecek mi?

Paris 2024 Olimpiyat oyunlarına Cezayirli boksör İmane Khelif damgasını vurdu. Cinsiyet testini geçemediği için Dünya Boks Şampiyonası’ndan diskalifiye edilen Khelif’in testosteron testini geçememesinin nedeninin cinsiyet değiştirdiği iddiaları dünya basınına bomba gibi düşmüştü.

BUSENAZ SÜRMENELİ İLE KARŞILAŞABİLİR

Kadın boks müsabakalarında ülkemizi temsil eden Busenaz Sürmeneli’nin yarı finalde İmane Khelif ile karşılaşma ihtimali bulunuyor. Khelif Olimpiyat müsabakaları sırasında İtalyan boksör Angela Carini ile karşılaşmış ve rakibini 46 saniyede çekilmek zorunda bırakmıştı. Carini ağladığı karşılaşmada şu ifadeleri kullanmıştı: "Daha önce böyle bir yumruk hiç yemedim. Ülkemi temsil etmek için ringe çıktım. Burnumda hala ağrı, parmağımda kan var"

“BİZLERİ BÜYÜK BİR TEHLİKENİN BEKLEDİĞİ ORTADADIR”

Olimpiyatlara damga vuran olayın ardından milli sporcumuz Busenaz ile karşılaşması muhtemel olan Khelif hakkında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ X hesabından tepki gösterdi. Özdağ açıklamasında Tayvanlı Lin Yu-Ting ve Cezayirli Imane Khelif biyolojik olarak erkek doğduklarını ancak bu müsabakalarda kadınlar klasmanında yer aldıklarını ifade etti. İki sporcunun spor adı altında kadına şiddeti meşrulaştırdıklarını öne süren Özdağ şu ifadeleri kullandı:

“Tayvanlı Lin Yu-Ting ve Cezayirli Imane Khelif biyolojik olarak erkek doğmuş fakat Paris2024 yaz oyunlarında kadın boks kategorisinde yarışıyorlar.

Rakipleri ya ilk yumruktan sonra müsabakadan çekiliyor ya da çok ciddi şiddet görerek mağlup oluyorlar. Bu artık spor değildir.

IOC tarafından verilen bu karar ile resmen kadınlara yönelik erkek şiddeti eğlence olarak meşrulaşmış oldu. Spor adı altında kadına şiddet asla meşrulaştırılamaz.

Olimpiyat açılışında tüm dünyaya izletilen rezillikten sonra bizleri büyük bir tehlikenin beklediği ortadadır.

Cinsiyet değiştiren, hormon ilacı kullanan sporcuların vücut, kas ve kemik yapıları ile testesteron oranları adil şartlarda dövüşü engellemektedir. Bu sporcuların acilen IOC tarafından organizasyonlardan diskalifiye edilmesi gerekmektedir.

Cezayirli erkek İmane Khelif yarın boksörümüz Buse Naz’ın karşına çıkar ise bu başka bir adaletsizlik olacaktır.”

“KADIN OLMADIĞI ORTAYA KONULUNCA DİSKALİFİYE EDİLMİŞ”

Busenaz’ın rakibi olan Khelif’in biyolojik olarak kadın olmadığının tespit edilmesi üzerine Dünya Boks Şampiyonasından diskalifiye edildiğini hatırlatan İYİ Partili Milletvekili Selcan Taşçı Hamşıoğlu X hesabından duruma şu şekilde tepki gösterdi:

“Busenaz Sürmeneli ‘nin Cezayirli rakibi, yapılan testler biyolojik kadın olmadığını ortaya koyunca Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’ndan diskalifiye edilmiş;

Ama olimpiyatlarda kadınlar kategorisinde yer alacak!

Ve bu olimpizm olacak!

Spor olacak!

Bu açılıştaki fiili durumu resmileştirmek;

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi buna alet olma!”

Hamşıoğlu, açıklamasına ek olarak müsabakalardaki beden denkliğini hatırlattı:

“Beden denkliğinin önemi olmasa; “kategori” olmazdı herhalde değil mi?”