Ali Koç Galatasaraylı Metin Öztürk'e neden patladı? Şerafettin Tilki Riva'da her şeyi öğrendi

Ali Koç...

Başkan bıraksa da, kendisini bırakmıyorlar.

Kulüp başkanlığı için aday olmayacağını açıkladı.

Camia ayaklandı.

Nöbetçi aday Sadettin Saran ve eski Başkan Aziz Yıldırım yine ortaya çıktı.

Koç, camiasına kulak verdi. Devam etti. Seçime girip kazandı.

Koç yoğun tempo sonrası Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı bıraktığını paylaştı.

Bu kez Süper Lig ekipleri yelken indirdi.

‘Bırakma bizi’ diye tutturdular.

Geçtiğimiz hafta yeniden başkan oldu.

İlahi Başkan.. Bravo. Bir koltuğa 2 değil, üç karpuz sığdırdınız!

Bu süreçte yaşananlar bir hayli ilginç. Oyun bozanlık yapan büyük kulüp, yalnız kaldı. Yandaşları bile son anda yalnız bıraktı.

Neden mi bahsediyorum?

En iyisi yaşananları harfiyen aktarayım..

Kulüpler birliği toplantısı. Katılmayan yok. Toplantı öncesi, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya adaylar.

İki Murat, muradına eremedi.

Toplantı için salona giriliyor.

Samsunspor başkanı Yüksel Yıldırım ilk sözü alıyor.

Yıldırım, Hasan Arat’ı öneriyor. Arat kabul ediyor.

Ama bir şart ile. Her kulüp destek olursa.

Galatasaray adına Metin Öztürk veto ediyor. Ortam gergin. Toplantıya ara veriliyor.

Arat bozuk. Bu çıkışa anlam veremiyor.

Madem öyle, ezeli rakip istemiyor. Çıkmam diyor.

Yeniden içeri dönülüyor.

Arat, yine de yüzlerine vurmuyor. “Beşiktaş’a odaklanmam lazım. Affınızı istiyorum” diyerek çekiliyor.

Samsunspor başkanı Yıldırım zıvanadan çıkıyor.

“Bu önemli görev. Başkan eğitimli olmalı. En az bir lisan bilmeli. Her önüne gelen aday olmamalı” demez mi.

Aha şimdi gel çık işin içinden.

Murat Sancak tutmayın beni diyerek karşı atağa geçiyor.

"Yabancı dilimiz yok diye niye aday olmayayım. Alman ya da, İngiliz ligi mi burası" diye çıkışıyor.

Ortalık toz duman..

Yıldırım aslen Galatasaraylı.

Sarı kırmızılı kulübü temsilen toplantıda yer alan Öztürk’e, “Eyüp başkanı nereden çıktı. Sizin uzaktan kumandanız. Sen aday ol. Kefilim tüm kulüpler destek verecek. Hadi buyurun” diyor.

Bu kez de, "Sen nasıl Galatasaraylısın" tepkisi alıyor.

Burada aklıma şu geliyor;

Oynaya oynaya gelin çocuklar

El ele tutuşup koşun çocuklar

AKSİYONA GEL

Kulüpler Birliği değil, mahalle muhtarı seçimi gibi.

Hatta apartman yönetici desek daha doğru olabilir.

Veya sınıfın başkanı!..

Arkadan bir ses yükseliyor.

Herkes dönüp bakıyor. O da kim diye.

Süleyman Hurma...

“Ali Başkan devam edin lütfen. Allah aşkına bitsin bu kaos’

Koç da, Arat’ın yolunu izliyor.

“Olabilir ama tek şartla. Herkes onay verirse” diyor.

Başkanlar farklı, istekler aynı.

Hey maşallah. Ha gayret oldu, olacak. Başkanlık koltuğu dolacak.

Nihayet ortam sakinleşiyor. Oylama yapılıyor. Eller Koç için kalkıyor.

Hayır diyen biri var.

Kim diye sormayın canım.

Metin Öztürk.

Koç kızıyor. Ayağa kalkıyor. “Size rağmen devam ediyorum” diyor.

Bu kez alkış kopuyor.

İşin ilginç ve komik olanı, Cimbom’un arka bahçesi olarak lanse edilen Eyüpspor’un tutumu. Koç’a destek verdi. Ligin yeni ekibinin başkanı, şaşkınlık yarattı. Kendi kalesine gol attı diye dedikodusu dahi yapıldı.

Vallahi böyle eğlence yok. Kulüpler Birliği tiyatrosu mübarek.

BKM falan yanından geçemez!..

Sevgili dostlar güzel kalpli insanlar. 19 kulüp bir araya gelip, firesiz başkan seçemiyor. Bir eksikle de olsa Koç devam diyor.

Siz, siz olun; Koç’un söylemlerine fazlası ile itibar edin. Nasıl psikolojik üstünlük elde edilir, güzel örnekleme sunmuş.

Her başkanın bir yoğurt yiyişi var.

Varsın olsun. Bizlere malzeme, sizlere zevkli haber ulaştırsın..