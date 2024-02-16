BUSKİ skandalına kırmızı kartlı düdüklü sarı yelekli protesto

Aytaç Cihan - Bursa / YENİÇAĞ

Selçuk Türkoğlu yaptığı açıklamada, “BUSKİ’de zimmet borusu patladı oluk oluk skandal akıyor! Genel müdür koltuğunda keyif çatıyor, Alinur Aktaş da seyre bakıyor! Kurumdaki denetim mekanizmasını kaldıran Genel Müdür ve bunu onaylayan Alinur Aktaş, skandalın müsebbipleridir” şeklinde konuştu.

Türkoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Bugün burada neden toplandık biliyor musunuz? 22 yıllık Ak Parti iktidarında, kamu kuruluşlarının pek çoğunun çürümüşlüğünü, liyakatsiz, sorumsuz, iş bilmez yöneticilerinin vurdumduymazlığını.

Kamu yararı gözetmek gibi bir kaygının asla kalmadığını göstermek için toplandık.

Memleketin maalesef bu hazin gerçeğini; Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin en hayati kurumu olan BUSKİ örneğiyle açıklayacağız…

Bundan bir buçuk ay önce, basına da “BUSKİ SKANDALI” başlığıyla yansıyan bir rezalet yaşandı, biliyorsunuz! Neydi o skandal önce onu özetle bir hatırlayalım.

Bir vatandaşın hesabına BUSKİ’den 98 bin 745 TL para geliyor. Vatandaş bir anlam veremiyor, durumu ilgililere bildiriyor ve ne olur ne olmaz diyerek parayı iki gün içinde BUSKİ’ye iade ediyor. Aynı gün içinde 5-6 vatandaşın ismine de aynı miktarlardaki paraların gönderildiği ortaya çıkıyor. İlk belirlemelere göre 150 milyon TL, sonrasında 400 milyon TL’ye vardığı iddia edilen bir para sirkülasyonunun olduğu belirleniyor.

NEYDİ O SKANDAL ÖNCE ONU ÖZETLE BİR HATIRLAYALIM.

Gemlik Arıtma’da çalışan bir şahıs, bir tanıdığına ‘Benim yevmiyeler yatacak, hesabımda bloke var, senin IBAN’ınını versem de sana yatırsalar, sen de bana verirsin’ diyor. IBAN’ını gönderen şahsın hesabına BUSKİ’den 14 Aralık’ta 98 bin 745 TL para geliyor. Vatandaş bu meblağa anlam veremiyor, 98 bin liralık yevmiye mi olur şüphesiyle meclis üyemiz Mehmet Temirtaş’a ulaşıyor. Dekontu gönderiyor. Meclis üyemizin ve avukatının tavsiyesiyle ne olur ne olmaz diyerek parayı BUSKİ’ye iade ediyor. Meclis Üyemiz sorumlu muhalefet anlayışıyla BUSKİ genel müdürüne dolandırıcılık olabileceği şüphesiyle olayı öğrendiği gecenin sabahında yani 15 Aralık’ta bildiriyor. Geri dönüşte bir sıkıntı olmadığı, rutin bir ödeme olduğu söylenince, tekraren genel sekretere durumu aktarıyor ve böylece BUSKİ kasasının hortumlanan borusu patlıyor!

Anlaşılıyor ki, aynı gün içinde 5-6 vatandaşın ismine de aynı miktarlardaki paraların gönderildiği ortaya çıkıyor. İlk belirlemelere göre 150 milyon TL, sonrasında 400 milyon TL’ye vardığı iddia edilen bir para sirkülasyonunun olduğu belirleniyor.

İddia diyoruz;

Çünkü soruşturma açıldıktan sonrası tam bir muamma! Dosya, nedendir bilinmez kamuoyundan püsüm püsüm saklanıyor! Soruşturma tutanakları, ifadeler, meselenin hangi isimlere kadar uzandığı gizleniyor. Mesela ben bir milletvekili olarak dosya hakkında bilgi almak için arıyorum, Savcılık kapı duvar! Yahu neyi gizleyip saklıyorsunuz? Kamu yararı adına açılan, adı da kamu davası olan bir dosya ile ilgili gelişmeleri gizlemenize sebep olan ne tür bilgilere ulaştınız da bu ‘perdelemeyi’ yapıyorsunuz?

Hadi bunu geçtik…Yönetim zafiyeti olduğu ayan beyan ortadayken…

Olay henüz soruşturulurken, bu skandala yol açan Genel Müdür ve yardımcıları, neden halen koltukta oturmaya devam ediyor? Soruşturmanın selameti açısından, delillerin karartılma ve yok edilme ihtimali olduğu biline biline, Genel Müdür dahil olmak üzere ilgili daire müdürleri, sorumluluğu olan genel müdür yardımcıları görevlerini hangi gerekçeyle sürdürüyorlar?

Hadi onlar utanma, arlanma duygusundan bir haber, Büyükşehir Belediye Başkanı ne iş yapar?

“Derhal soruşturma açtırdık, gereğini yapıyoruz” diyen Sn. Alinur Aktaş, bugünlerde oy istediği Bursalılara tatmin edici cevap vermek zorundadır. BUSKİ’de ‘zimmet borusu’ patlamış, oluk oluk skandal akıyor! Genel müdür koltuğunda keyif çatıyor; Alinur Aktaş da seyre bakıyor! Bizim de, vatandaşın da gördüğü tablo aynen bu. Onlar istedikleri kadar susadursun. Bu skandalın gerçek sebebini açıklamak yine bize düşüyor!

"İŞTE BUSKİ SOYGUNUNUN NEDENİ!"

2021 yılına kadar BUSKİ’de İÇ DENETİM MEKANİZMASI var ve sorunsuz işliyor. 2022 Yılından bu yana ise İÇ DENETİM BİRİMİ bulunmuyor, çünkü Genel Müdür tasarrufuyla kaldırılıyor. Bu şu demek:

BUSKİ’nin ikinci üçüncü şahıslarla yaptığı sözleşmeler, ÖN MALİ KONTROLDEN geçer, bunu da Denetim Birimi yapar. Ama o birim kaldırıldığı için, denetim falan hak getire!

Sayıştay’ın BUSKİ ile ilgili 2022 raporundan bu durumu ‘somut bulgu’ olarak tespit ediyor. Ve o bulguda aynen şöyle diyor.

“Kurumda ön mali kontrol sisteminde yetersizlik bulunmaktadır. Ön mali kontrolden geçmesi gereken sözleşmelerin anılan birim tarafından kontrol edildiğine dair bilgilere rastlanmamıştır. Kurumda atanmış iç denetçi ve dolayısıyla iç denetim birimi ile bunların üretmesi gereken herhangi bir rapor bulunmamaktadır.”

Aynı raporda Sayıştay bir başka somut bulguya da şöyle dikkat çekiyor: “BUSKİ’de borç stoku kanuni limitleri aşmıştır."

Şöyle ki; 5393 Sayılı Belediyeler Kanununa göre Belediyeler, önceki yıl gerçekleşen Bütçe + Yeniden Değerlendirme sonucu bulunacak rakamın en fazla 1,5 katı kadar borçlanabilir. BUSKİ’nin 2020 yılı sonu bütçe geliri 1 milyar 211 milyon 313 bin TL.

Yüzde 9,11’lik yeniden değerleme oranı uygulandığında ve bunun 1,5 katı alındığında borçlanma stoku tavan rakamı 1 milyar 882 milyon 496 bin TL oluyor. Oysa Kurumun 2021 yılı sonu mali bilançosuna göre 2 milyar 123 milyon 521 bin TL borcu bulunuyor. Özetle kanundaki mevzuat hükmüne aykırı hareket edilmiştir.”

Gördüğünüz üzere; Sayıştay’ın kapı gibi iki bulgusu var ve kötü yönetimin resmi belgesi olarak raporlara da yansıyor.

SONUÇ?

Ortada milyonlarca liralık zimmet skandalı var. Devlet denetim kurumu olan Sayıştay’ın da bu skandalın sebebini açıkladığı resmi raporu var. Vatandaşın gözünün içine baka baka; BUSKİ sistemli bir şekilde 6 yıldır soyuluyor. Daire başkanları uyuyor, Genel Müdür Yardımcıları uyuyor, Genel Müdür Uyuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı da uyuyor!

İşte orada içeride halen daha koltuğunda oturmaya devam eden bir sorumsuz Genel Müdür var. İşte öte yanda da vatandaştan hangi yüzle oy istediğini bilemediğimiz Büyükşehir Belediye Başkanı var! Kirlettikleri görevlerine de utanmadan, arlanmadan oturmaya devam ediyorlar; Kul hakkını hiç ettikleri vatandaşla da, “Bize 5 yıl daha müsade edin, sizi daha fazla soyalım!” diyerek dalga geçiyorlar!

BİZ ŞİMDİ SORMAZ MIYIZ?

Be hey mübarekler! Sizin istifa etmeniz için daha ne olmalı?

Mesela bu millet daha ne yaşamalı da siz çekip gitmek zorunda kalasınız! Bu ne pişkinliktir! Bu ne utanmazlıktır! Anlaşıldı, sizin gitmeye pek niyetiniz yok.

"İŞTE 31 MART GELİYOR"

En büyük hakem olan vatandaş düdüğü çalacak ve size kırmızı kartı işte böyle gösterecek. Bitti mi bitmedi! BUSKİ’de bir de üstü örtülen daha başka SKANDALLAR var ve bunlar da adeta say say bitmiyor, bakın sadece belli başlılarını söyleyelim:

1)Diploma denkliği olmadan önce şube müdürlüğüne, daha sonra daire başkanlığı makamına getirilen ve bu dönemde iş ve işlemlere imza atan, daha sonra tekrar daire başkanlığından alınıp şube müdürlüğüne getirilen şahsın attığı imzalar ve daire başkanı olarak aldığı maaşlar ne olmuştur mesela?

2)Yukarıda bahsettiğimiz kişiyle samimi olan bir kişi de denkliği araştırılmadan kontrol mühendisi olarak işe alınmış. Denkliği olmadığı anlaşılınca işten çıkarılmış, olay yine yargıya intikal ettirilmeden örtbas edilmiş.

Aynı şahıs fark derslerini verdiğini söyleyerek denklik aldığını iddia etmiş. Alinur aktaş döneminde daire başkanlığına kadar yükselmiş. Şikayetler üzerine görevden alınıp şube müdürlüğüne getirilmiş. Daha sonra bir daire başkanı tarafından darp edilmiş.

3)Bir daire başkanı odasında tartıştığı şube müdürünü darp ediyor. Soruşturma yapılmadan, teftişe sokulmadan görevlerinden uzaklaştırılıyor. Daha sonra susma mükafatı olarak biri bir ilçenin diğeri başka bir ilçenin şube müdürlüğüne, ardından görev verilmeden arıtma şube müdürlüğüne getirilirek bankamatik memuru yapılıyor.

4)Bir diğeri Hukuk Müşavirliği görevinden alınıp, doğu arıtma tesislerine görevlendirilip işe gitmeden bankamatik memuru yapılıyor.

5)Bir mühendis çalıştığı daire başkanlığının BUSKİ’deki ambarından 100 milyonlarca liralık malzeme çıkışı yaparak özel işlerinde bu malzemeleri kullanmış, evrakta sahtecilik yapmış, yakalanınca ne soruşturma, ne teftiş, ne savcılık olayı olmadan işten çıkarılmış. Bu arkadaş sonra ne yapmış? Müteahhitliğe başlayıp BUSKİ’den ihale almış.

6)Bir kontrol mühendisi, Alinur Aktaş döneminde önce şube müdürlüğü daha sonra daire başkanlığına getirilmiş. Görevini kötüye kullanarak hak etmeyen kişilere çıkar sağlama karşılığında iş bitirme belgesi vermiş, yetmemiş bazı müteahhitlerin aldığı malzemelerde noksanlık çıkınca, tutanaklarla yüklenicilere çıkar sağlamış;

Ortaya çıkınca yine ne soruşturma, ne teftiş ne de savcılık olayı olmadan, kızağa çekilip daire başkanı maaşı verilmeye devam edilmiş.

7)Bir başka daire başkanı, döneminde yapılan göletler zemin etütleri düzgün yapılmadan imalat yapıldığı için göletlerin bazılarında heyelan olunca kurumu zarara uğratmış. Uzun zaman görevinde kalmış, daha sonra kızağa alınıp daire başkanı maaşı verilmeye devam ettirilerek bu görevden emekliye ayrılmış.

8)Buski Genel Müdürünün kızı, BUSKİ’de kontrol mühendisi. Ne tesadüftür ki, BUSKİ’nin en büyük ihale kalemi asfalt ve kontrol mühendisi, yıllardır genel müdürün kızı… Ve ne tesadüftür ki damadı da, o dönemde Asfalt müteahhidinin çalışanı…

Yine ne güzel tesadüftür ki, damadın şu anda çalıştığı firma da BUSKİ nin başka bir müteahhidi… Yani gel de ihaleye fesat karıştırma? Pardon BUSKİ’ye fesat karıştırma?

9)Hadi bu sonuncusu da hem genel müdüre, hem de Alinur Aktaş’a kapak olsun. Yine adı bizde saklı, AKP Gençlik Kolları Başkanı, bankamatik memuru gibi hiç işe gitmeden, yani hiç çalışmadan tıkır tıkır maaşını BUSKİ’den alıyor. Bursa’da bunu sağır sultan bile duydu; bir tek genel müdür ile Alinur Aktaş duymadı!

Hadi o zaman düdükleri çalalım, bir kez daha KIRMIZI KART gösterelim. Belki o zaman duyarlar!..”