BUSKİ'den su kesintisi açıklaması: 8 saat susuz kalacaklar

Kaynak: İHA
BUSKİ'den su kesintisi açıklaması: 8 saat susuz kalacaklar

Bursa'nın Osmangazi Geçit Mahallesi’nde BUSKİ’nin çalışmaları nedeniyle yarın 09:00-17:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı , Osmangazi İlçesi Geçit Mahallesi Turgut Özal Caddesi, Denizciler Sokak ve çevresinde yapılacak çalışmalar nedeniyle 17 Nisan 2025 tarihinde, saat 09:00 ile 17:00 arasında su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bölgede yaşayan vatandaşların önlem almaları konusunda uyarıda bulundu.

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