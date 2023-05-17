Bütçe açığında yeni rekor

"Ekonomi gözlerdeki ışıltı" denilmişti. Bunun neresı ışıltı. Çünkü, Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, yılın ilk dört ayında bütçe açığı rekor kırdı.

Bütçe açığında yeni rekor

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Merkezi Hükümetin verdiği bütçe açığı uçtu gidiyor. Sadece bir aylık açık dudak uçuklattı. Çünkü o rakam sadece Nisan ayında 132,5 Milyar TL olarak kayıtlara geçti. Bakanlığın nisan ayı verilerine göre, bütçe açığı yılın ilk dört ayında toplam 382,5 milyar TL ile rekor kırdı. 2022’nin ilk 4 ayındaki açık ise 19,3 milyar TL seviyesindeydi.

Resmi verilere göre, yalnızca Nisan 2023 dönemindeki açık 132,5 milyar lira oldu. DW Türkçe'nin Aram Ekin Duran'ın haberine göre Bütçe giderlerinin bu büyüklüğe ulaşmasında hem deprem hem de hükümetin seçim vaatlerine yönelik harcamaları etkili oldu. Yalnızca nisanda ayında bütçeden yapılan harcamalar 400 milyar TL’yi geçerken, özellikle faiz dışı giderlerin yüzde 87,5 artması dikkat çekti.

BÜTÇE GELİRLERİ ARTTI

Nisanda bütçe gelirleri ise yıllık yüzde 63,3 artarak 268 milyar TL'ye çıktı. Bu yükselişte vergi gelirlerinin 2022 yılının ayın ayına göre yüzde 70,8 artması etkili oldu. Dahilde alınan Katma Değer Vergisi (KDV) gelirleri yıllık yüzde 148,7 ile en yüksek artışı sağladı. Bu dönemde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) gelirleri yüzde 78,6, ithalde alınan KDV yüzde 29,4 artış gösterdi.

Bütçe açığında ortaya çıkan olumsuz tablonun seçim sürecinin tamamen sona ermesi beklenen 28 Mayıs tarihinden sonra, mal ve hizmetlerde yeni bir vergi dalgasına neden olması bekleniyor. Dolayısıyla yeni vergilerin gelir ve kurumlar vergisi gibi dolaysız vergilerden değil; KDV, ÖTV, Özel İletişim Vergisi gibi dolaylı vergiler üzerinden gerçekleşmesi öngörülüyor.

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