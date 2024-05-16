Bütçe faize çalışıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf paketini açıkladı. Şimşek, özellikle bina yapımı, araç alımı ve kiralanması ile personel alımlarını zaruri olmadığı sürece 3 yıl boyunca durdurulduğunu açıkladı.

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre, ortaya çıkan son veriler bütçenin faize çalıştığını ortaya koydu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, faiz giderleri yüzde 230,5 artışla 114 milyar liraya ulaştı.

Bakanlığın nisan ayına ilişkin açıkladığı verilere göre, gelirler geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 93.2 artışla 773.6 milyar lira olurken giderler ise yüzde 122.3 artışla 595.8 milyar lira seviyesine geldi. Bütçe açığı ise yüzde 34,2 artarak 177.8 milyar liraya geldi.

Aynı dönemde vergi geliri yüzde 109.6 artışla 487.9 milyar liraya çıkarken faiz gideri yüzde 230.5 artışla 114 milyar lirayı aştı.

Yılın ilk dört ayında ise gelir yüzde 110.1 artışla 2 trilyon 233 milyar lira, gider yüzde 102.3 artışla 2 trilyon 924 milyar lira ve açık yüzde 80.7 artışla 691.3 milyar lira oldu. Ayrıca vergi geliri yüzde 112.1 artışla 1 trilyon 832 milyar lira, faiz gideri ise yüzde 169.7 artışla 364.5 milyar liraya geldi.

ÖRTÜLÜ 4.1 MİLYAR TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilerde örtülü ödenekte yaşanan artış dikkat çekti. Mart ayında örtülü ödenek harcaması 322.2 milyon lira olurken bu rakam nisanda 1.6 milyar liraya yükseldi. Örtülü ödenekten harcanan para 4 ayda 4.1 milyar lirayı gördü.

Hizmet alımı kapsamında taşıt kiralaması için nisanda 291.6 milyon lira, dört ayda 983.2 milyon lira, hizmet binası kiralama giderleri de nisanda 115.3 milyon lira, 4 ayda 572.7 milyon lira oldu.

Temsil ve tanıtma giderleri için nisanda 52.5 milyon lira, dört ayda 853.7 milyon lira harcandı. Bu giderler için bütçede öngörülen başlangıç ödeneği ise 1.6 milyar liraydı.

Öte yandan vergi gelirlerinde tahsilat tahakkuk oranı yüzde 62.5 oldu. Bu oran ÖTV’de yüzde 91.9 olarak gerçekleşti.