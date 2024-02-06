Bütün bulaşıcı hastalıklarda kullanılan mucize ot ortaya çıktı

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Balık otu, had bronşit ve nezle gibi bulaşıcı hastalıkların tedavisinde kullanılan bir bitki olarak dikkat çekiyor.

BALIK OTU NEDİR?

Balık otu, Cava ve Malabar adalarında yetişen, meyveleri zehirli olan ve balıkları bayıltarak avlamaya yarayan bir bitkidir. Yaklaşık 50 santimetre uzunluğundadır. Yeşil ve tüylü dalları vardır.

Yaprak ve çiçekleri ilaç yapımında kullanılır.

BALIK OTUNUN FAYDALARI

Balık otu, terlemeyi ve idrarı artırır. Vücudu dinlendirir. Had bronşit ve nezle başta olmak üzere, bulaşıcı hastalıkların tedavisinde etkilidir.

BALIK OTU NASIL KULLANILIR?

Balık otunun meyvesi, seyahat ederken tutulmaya karşı koruyucu bir etkiye sahiptir. Ayrıca baş ağrısı, baş dönmesi, uykusuzluk, yorgunluk ve halsizlik gibi durumlarda da faydalıdır. Sabahları kahve yerine balık otu meyvesi tüketerek, vücuttaki uyuşukluğu gidermek mümkündür. Ancak balık otunun yapraklarından çay yapmak sakıncalıdır, çünkü çok acı ve zehirlidir.

Balık otu zehirli bir bitki olduğu için, uzman gözetiminde kullanılması önerilir.