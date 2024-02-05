Altınbaşak otunun faydaları nelerdir

Altınbaşak otu çayı ne işe yarar? İşte yararları ve ayrıntılı bilgiler...

Papatya ailesinden olan Altınbaşak otu eski zamanlardan beri en çok kullanılan bitkidir. Özellikle alternatif tıpta yapılan bazı ilaçların temel maddesi olan altınbaşak otu hakkında merak edilenleri sizler için inceledik. Peki altınbaşak otunun faydaları nelerdir?





ALTINBAŞAK OTU ÇAYI NE İŞE YARAR?



Kronik böbrek yetmezi olanlara uzmanların tavsiye ettiği etkili ottur. Amerika menşeli olan Altınbaşak otunun birçok türü vardır. Bu türlerden bazılarında çok nitrat bulunduğundan tüketildiğinde ölüme bile sebep olabilir. Sarı renkli olan Altınbaşak otları boyama amaçlı kullanılır. İyi seçilmiş kuru Altınbaşak otunu aktarlarda bulabilirsiniz.



Geçmişten günümüze bazı hastalıklar için doğal ilaç olarak kullanılır. Tüketimi M.Ö yıllara dayanan Altınbaşak tıp tarihine tanıklık etmiş tüm kitaplarda temel madde olarak kullanıldığına dair yazılar vardır. Günümüzde de ilaç ve gıda sektöründe kullanılan Altınabaşak otu, Akdeniz ikliminde kolaylıkla yetiştirilmektedir. Fakat yetişme koşulları zordur. Üzerinde yapışkan bir madde olan bu ot çevrede zararlı ne varsa yapıştırır. Bu da faydasını azaltır. Altınbaşak yetiştiriciliği yapan yerler uygun koşullara getirilir. Halk arasında Yahudiotu ve Altınasa gibi isimlerle anılır.





ALTINBAŞAK OTU ÇAYI NE İŞE YARAR?





Altınbaşak otu kurutularak çay haline getirilir. Bu çay özellikle böbrek üstü bezlerinin çalışmasını sağlayarak böbrek yetmezliği gibi hastalıkların önlenmesine yardımcı olur. Aksi takdirde böbrek yetmezliği vücudun genel çalışmasını kötü etkiler. El ve ayaklarda ödem birikmesine neden olur. Ayrıca kusma, mide bulantısı ve iştah kaybı gibi sindirimsel sağlık sorunlarına neden olabilir. Altınbaşak otunu hem çay olarak hem de herhangi bir çorba türünün içine yarım kaşık katarak tüketilebilir.

ALTINBAŞAK OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Altınbaşak otunun içinde flavon ve sponin maddelerinden oluşan P vitamini vardır. Bu maddeler özellikle mesane ve böbrek hastalıklarına neden olan durumları önler. Güçlü bir iltihap giderici etkiye sahiptir ve idrar yolu ile vücuttan çıkarır.

Mide asidini dengeler ve ülser ve reflü gibi oluşumların önüne geçer. Özellikle mide yaralarının ilerlemesini durdurur. Sindirim sorunlarından en sık rastlananı gaz sıkışmasıdır. Bu da karın ağrısına mide bulantısına sebep olur. Altınbaşak otu bu hastalıklara iyi gelir.

Egzama ve varis gibi cilt problemlerinde faydalı olan altınbaşak otu, kontrollü tüketilmesi gerektiğini unutmayın. Aksi halde fazla tüketilen altınbaşak otu yan etkilere sebep olur.

ALTINBAŞAK OTUNUN ÇAYI NE İŞE YARAR



Günümüzde yaşlılara göre gençlerde daha çok görülen kalp damar hastalıkları için iyi gelir. Damar duvarlarının sertleşmesini engeller. Ayrıca besin atıklarının kan yolu ile damarları tıkamasını önler.

Kronik uykusuzluk, stres ve çalışma koşullarına bağlı günümüzde artan bir sorundur. Bu da vücudun işlevlerini kötü etkiler. Uykusuzluğa fayda veren birçok doğal bitki bulunur. Altınbaşak otu da bu otlardan etkili olanlardan biridir.

Aniden başlayan kalp çarpıntısı diğer bir adıyla asabi çarpıntı, sinirlerden ve kan akışından kaynaklanan bir sağlık problemidir. Yapılan araştırmalarda aniden başlayan bu sağlık sorununu sakinleştirmede etkili olan otun Altınbaşak olduğu belirlenmiştir.