Alıç ölümcül hastalıklara meydan okuyor. Şifa saçan otun faydaları say say bitmiyor

Cemile Balcı
Alıç ölümcül hastalıklara meydan okuyor. Şifa saçan otun faydaları say say bitmiyor
Yüksek tansiyon ve kalp gibi sorunlara saçan açan alıçın şifa saçan faydaları dikkat çekti.

Alıçın sağlıklı beslenmek isteyenlerin seçtiği bir bitki olduğu biliniyor.

Bu bitki, kendisi ve meyveleri sayesinde pek çok hastalığa karşı koruma ve tedavi sağladığının altı çizildi.

Alıç, yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlıkları gibi problemlere iyi geldiği bildirildi.

ALIÇ NEDİR?

Gülgiller ailesinden; doğada kendiliğinden büyüyen bir ağaçtır. Meyveleri; küçük eriğe benzer, kızıl renklidir. Tadı ekşidir. Tıpta meyvesi kullanılır.

ALIÇIN FAYDALARI

Kalp çarpıntısını ve sinirleri yatıştırır. Yüksek tansiyonu azaltır. Ritim bozukluğunda faydalıdır.

Uyku sorununu çözer. Kalbi güçlendirir. Damar sertliği ve bronşite iyi gelir. Sindirimi Kolaylaştırabilir. Böbrek Taşını Önleyebilir. Cildi Canlandırabilir. Rahatlatıcıdır. Alıç meyvesi, kaygıyı hafifletmek için de sakinleştirici özelliğiyle kullanılabilir.

ZARARI VAR MI?

Alıç, genel olarak zararsızdır. Fakat bazı kalp ve diğer ilaçlarla bir arada alındığında ilaçlarla etkileşebilir. İlaç kullananlar, alıç yemeden önce doktorlarına başvurmalıdır. Alıçın yan etkileri arasında baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, terleme gibi belirtiler olabilir. Meyve alerjisi olanlar, alıç yememelidir. Hamile ve emziren kadınlar için de riskli olabilir. Alıç tüketmeden önce doktora danışmak gerekir.

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