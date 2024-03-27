Bütün dünya bu görüntüleri konuşuyor: Şehre bombalar yağarken kahve yapmaya devam etti

25 Mart 2024 tarihinde Rus işgalindeki Kırım'dan, Rus askerleri tarafından gönderilen Oniks veya Zircon füzelerinin Kiev'e düşmesiyle kentte büyük bir panik yaşanmıştı.

Yaşanan olay üzerine Kiev bölgesel askeri idaresi, Rus füzelerinin Kiev'in Pechersk bölgesine isabet ettiğini, tespit edilen ölüm vakası bulunmasa da 7 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Rus füzelerinin şehri vurmaya başladığı anlarda ahali sığınaklara veya ulaşabildikleri en korunaklı yere kaçarken Kiev'de kahve dükkanı işleten genç bir kızın gülerek, kahve pişirmeye devam etmesi gündem oldu. Kafenin, Maria adlı bu cesur kızın ailesine ait olduğu öğrenildi.

Kafenin güvenlik kamerasına yansıyan patlama anı ve sonrasında Radio Svoboda adlı bir Ukrayna vatandaşının kaydettiği görüntüler ve Svoboda ile Maria arasında geçen kısa diyalog gündem oldu.

"İNSANLARIN KAHVE İSTEDİĞİNE İNANIYORUM"

Maria: Bu korkutucu. Çok korkutucu. En önemlisi herkesin hayatta olması. Kahve dükkanımız da hayatta: Kahve yapıyoruz, çalışıyoruz. Sorun yok. Her şey Ukrayna'da olacak. Bunun gibi bir şey.

Radio Svoboda: Bütün yaşananlara rağmen çalışacaksın öyle değil mi?

Maria: Evet, dürüst olmak gerekirse bu dikkat dağıtıcı bir şey. Kahveyi severim. İnsanların kahve istediğine inanıyorum. O zaman neden olmasın? İlk dakikalarda olduğu gibi patlama sırasında da espresso yapıyordum; neden bilmiyorum, galiba insanların dikkatini biraz dağıtmak için... Yaşamaya devam ediyoruz. Hayat devam ediyor. Biz kazanacağız. Biz kırılmazız. Füze isabet etti, işimize devam ediyoruz, kahve yapıyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz.