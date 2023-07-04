Bütün gün oturmanın neden olduğu ölümcül hastalıklar ortaya çıktı

Akademik tıp dergisi Annals of Internal Medicine'de yapılan bir inceleme, ne kadar egzersiz yaparsanız yapın, uzun süre hareketsiz kalmanın sağlık sorunlarına neden olduğunun altı çizildi.

Dünya Sağlık Örgütü, fiziksel hareketsizlik aslında dünya çapında yetişkinler arasında dördüncü önde gelen ölüm risk faktörü olduğu açıkladı.

Huffington Post anketine göre, ortalama bir yetişkin uyanık olduğu saatlerin yüzde 60'ını hareketsiz geçiriyor ve günde altı saatten fazla oturuyor.

BÜTÜN GÜN OTURMANIN ZARARLARI

- Obezite tehlikesi

- Şeker hastası olma

- Kolesterol düzeyleri yükselir

- Kalp hastası tehlikesi

-Kanser riski

- Beyin hastalığı

-Bağırsakların çalışmaması

-Merkezi kasların zayıflaması

-Bel ağrısı

-Boyun ağrısı

- Uyku sorunu

-Erken ölüm