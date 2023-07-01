Kurban etini sakın böyle tüketmeyin. Ölüm saçıyor. Faydalı sanıyoruz ama zararları inanılmaz

Editör: Erkavim Yıldırım

Kurban Bayramında çokça tüketilen kırmızı etin fazla yenmesi durumunda ölümcül olan kanser gibi hastalıklara neden olduğu bildirildi.

Etin bozulmasını önlemek için doğru saklanmanın önemli olduğu vurgulanmaya devam ediyor. Ayrıca kesim sonrası etin bakteri ile enfekte olmaması için doğru şekilde saklanmasının önemi biliniyor.

Kırmızı etin faydası kadar zararı da bulunuyor.

İŞTE FAZLA KIRMIZI ETİN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR

-Kansere sebep olur.

-Kolesterolü fırlatır.

-Sindirimi zorlaştırır.

-Fazla yağ safra kesesine zararlıdır.

-Eklem ağrıları ve böbrek taşı riskini arttırır

-Yüksek oranda protein alımı ise idrarda kalsiyum seviyesini arttırarak dokulara zarar veriyor, böbrek ve karaciğerin aşırı çalışmasına neden olduğu vurgulandı.

KIRMIZI ET NEDİR?

Kırmızı et, beyaz etin aksine protein miyoglobinin varlığı nedeniyle kırmızı bir renk tonuna sahip olan memeli ve kuşların etidir. Dana eti bölümleri ve domuz eti bölümleri buraya dâhildir.