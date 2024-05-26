Bütün parasıyla Galatasaray bayrağı aldı. Seyyar satıcı Konya maçı için Allah'a böyle dua etti

Trendyol Süper Lig’in 38. Haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile mücadele edecek.

Saat 19.00’da Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak olan kritik karşılaşma için sarı-kırmızılılar Konya’ya gitti.

Galatasaray Konyaspor karşısında 1 puan alması halinde 24. Şampiyonluğunu ilan edecek.

Kritik mücadele öncesi nefesler tutulurken bir seyyar satıcının videosu sosyal medyada gündem oldu.

Elindeki bütün parayı Galatasaray bayrağı almak için harcadığını söyleyen seyyar satıcı Galatasaray’ın kazanmak zorunda olduğunu yoksa bu formalarını satacağını söyledi.

Seyyar satıcının sözlerini kısa zamanda sosyal medyanın gündemine oturdu.