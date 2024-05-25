Konyaspor'da Galatasaray maçı öncesi flaş karar

Konyaspor, Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Karşılaşma her iki takım açısından da büyük önem taşıyor. Ev sahibi Konyaspor; Süper Lig'de kalma mücadelesi verirken, Sarı-Kırmızılı ekip şampiyonluk için sahaya çıkacak. İki takıma da 1 puan yetiyor.

Kritik mücadele öncesi Konyaspor yönetimi futbolcularla bir toplantı yaptı. Geçmişten kalan 29 milyon TL tutarındaki alacakları ödeyen yöneticiler, oyunculardan galibiyet istedi.

Yöneticilerin toplantıda, "Kimin ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Sadece Konyaspor'un başarısına odaklanalım. Sahaya çıkıp son dakikaya kadar mücadelemizi gösterelim. Konyaspor'un adı üzerinden kafa karıştırmaya çalışanlara en güzel cevabı verelim. Kulübün adına şaibe karıştırmayalım. Hepinize güveniyoruz. Bu zor dönemde elinizden gelenin en iyisini yaptınız. Artık son bir maç kaldı. Taraftarımızın desteğiyle kazanan taraf olalım" dediler.

Futbolcular da bu sözlerin ardından yöneticilere galibiyet sözü verdi.