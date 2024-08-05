Bodrum'un nasıl mahvolduğu ortaya çıktı. Mustafa Gündoğ açıkladı

Bodrum Haber yazarı Mustafa Gündoğ yazısında Türkiye’nin tatil beldesi Bodrum’da olup bitenleri anlatarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u eleştirdi.

Ersoy’un düzenlediği basın toplantısında, Çeşme ve Bodrum’daki doluluk oranlarının azalmasına dair çıkan haberlere ilişkin, değerlendirmelerde bulunduğunu belirten Gündoğ “Siz de yaptığınız açıklamalarla, aklımızla dalga geçmeyin.” dedi.

BAKAN ERSOY NE DEDİ?

Ersoy’un ifadelerine de yazısında yer veren Gündoğ Ersoy’un şöyle dediğini aktardı:

Buradaki tek etken Avrupa’da turnuvaların olması değil. Yunan adalarının Türklere daha rahat vize veriyor olması etkili olmuş olabilir. Türk ziyaretçilerin geçen seneye oranla daha kısa süreli konaklıyor olması doluluklara etki etmiş olabilir. Ama burada konunun özü aslında Çeşme ve Bodrum bölgelerinde sezonun kısa olması, sezonun 12 aya yayılamamış olması ve ağırlıklı olarak tek pazar endeksli bir sektör oluşmuş olmasıdır.

"SAYIN BAKAN HİÇ SOKAĞA ÇIKIP BODRUM’U DOLAŞTINIZ MI"

Ersoy’un açıklamalarını eleştiren Gündoğ, Ersoy’un, kesin olmayan sözcükler kullandığını belirterek Ersoy’un “benim otellerim dolu” siz kendi derdinize yanın demek istediğini söyledi.

Bakan Ersoy’un açıklamalarına “planlanmıştı”, “olacaktı” gibi sözlerle devam etmesinin yapacaklarının, yapılamamasının nedenini, yerel yönetimlere bağladığını belirtti.

Devamında Gündoğ “Sayın Bakan Ersoy, siz hiç sokağa çıkıp Bodrum’u dolaştınız mı? Bodrum’da yapmak istediğiniz ne vardı ki, Bodrum Belediyesi size engel oldu? Bodrum Belediyesi neredeyse şahsınızın müdürlüğü gibi çalıştı. Torba, Kızılağaç kanalizasyon ve yağmur suyu projesini yaptınız, kendi otelinizi bitirene kadar işi süründürüp, kanalizasyon gelirlerine 28 yıl ipotek koydunuz. Torba Mahallesinde, Otelinizi yıkıp yeniden yaparken, yeni aldığınız arsa ile otelinizin arasında bulunan yolu imar planıyla kaldırıp, mülkiyetinize aldınız. Bunu yaparken Bodrum Belediyesi size engel oldu mu? Elbette HAYIR.” İfadelerini kullandı.

"HER ŞEY AL GÜLÜM VER GÜLÜM"

Ersoy’un Gölköy Mahallesinde tahsisli oteli alıp yıktığını imar planı iptal olduğu halde işe başlattığını, henüz yeni plan yürürlüğe girmeden Bodrum Belediyesi neredeyse yapı ruhsatının verileceğini açıkladı.

Gündoğ yazısında “Türkbükü, Hebil Mevkiinde ailenizden miras kalan oteli yıkıp yeniden yaparken, inşaat yasaklarına rağmen, yazın dahi otel inşaatınızı devam ettirdiniz, size karşı çıkan olmadı. Yine mülkiyeti size ait olan, mevcut yapıyı yıkıp otel yapmadan önce yeni bir imar planı yaptınız, sizi kimse bu konuda mahkemeye vermedi. Yaptığınız hangi inşaat Bodrum Belediyesi tarafından kontrol edildi söyleyin; bizde bilelim. Her şey al gülüm, ver gülüm.” şeklinde yazdı.

“OTELLERİNİZDEKİ ORANI AÇIKLAYIN”

Ayrıca Gündoğ “Hafriyat döküm sahası olmayan yere Muğla Büyükşehir Belediyesi, size özel, geçici hafriyat döküm sahası izni verdi. İzin süresi dolup tekrar uzatıldı. Bodrum’da bu şekilde izin alan tek firma sizin işinizi yapan firmadır. Bırakın Bodrum’da doluluk oranlarını, sizin otellerinizdeki oranı açıklayın ki hepimiz bilelim.” dedi.

Bakanı, Bodrum sokaklarına çıkıp dolaşmaya davet eden Gündoğ “Çıkın dolaşın havadan kıyıları fotoğraflayın. Kıyılar ne hale gelmiş, gelen misafirler nerede denize girecek? Kıyılarda şezlong bedelleri, otellerin geceleme fiyatlarını geçti neredeyse. Bodrum’da yaşayanlar olarak biz hoşnut değilken, gelen misafirler nasıl hoşnut olsun. Bodrum’un bu hale geleceği şimdiki bir konu değil dağ taş betonlaştırıldı, on binlerce kaçak yapı, talan edilen tarımsal alanlar, kent kent olmaktan çıktı, ucubeye döndü.” şeklinde yazdı.

"DOĞRU DÜRÜST İMAR PLANI YAPAMADINIZ"

Devamında Gündoğ eleştirilerine “Bir yandan MUÇEV, bir yandan sizin bakanlığınız hiçbir ruhsat almadan, Halk Plajları adı altında, halk arasında sınıfsal farklıklar yarattınız. Sanki mülteci kampı yapıyorsunuz. Güç seviciler ne sizi, ne de yerel yönetimi eleştirmediler. Üstelik “daha sizin için ne yapsınlar?” diyerek halkı aşağılamaya kalktılar. Siz, daha yetkiniz kapsamında bulunan “Turizm Merkezleri” n de doğru dürüst imar planı yapamadınız. Kişilere özel, parça parça alanları, yerel halk sattıkça imara açıp, üç kuruşa alınan yerlerde birilerine rant sağladınız. Örnek mi? Son planlanan yer Kızılağaç, Kalyoncu İnşaata ait, 102 bin metre karelik alan.” şeklinde devam etti.

"AKLIMIZLA DALGA GEÇMEYİN"

Bunlar yaşanırken iktidarın ve hangi partiden olursa olsun, yerel yönetimlerin suçu büyük olduğunu belirten Gündoğ “Siz de yaptığınız açıklamalarla, aklımızla dalga geçmeyin. Bodrum’da yer altı su kaynakları tükenip, toprak tuzlanmaya başladığında ne olacak? Bodrum Dağlarında Rüzgar Enerji Santralleri doğayı tahrip etmeye başladığında ne olacak? Güneş Enerji santralleri adı altında zeytin alanları yok edildiğinde ne olacak?

Bodrum çok kez batmış Antik Bir Kent, ama bu kez bizim antikalığımızdan batacak. Hep birlikte, ekonomik ve sosyal olarak yok olacağız. Lakin kemirgenler, yeni bir alana yolculuk edecekler. Vesselam…” ifadelerini kullandı.