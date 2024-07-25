Kos'tan Bodrum'a dönüş kuyruğu. Uzayan sıra kadraja sığmadı

Sürekli yüksek otel fiyatları, şezlong fiyatları, yiyecek içecek fiyatları ile manşetten düşmeyen Bodrum'da bu sezon yüzde 20 oranında daralma yaşanıyor.

BODRUM'DA İŞLETMELERDEN İNDİRİM KARARI GELDİ

Turistleri ellerinden kaçırdıklarını fark eden turizmciler ise fiyat kırmaya başladı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mustafa Demir, Temmuz ayının ikinci yarısı ve Ağustos ayının ilk yarısında birçok işletmede yüzde 50 indirim uygulanacağını duyurdu.

"HER YER TÜRK KAYNIYOR"

Tatil için Bodrum'a gelen birçok yerli turist de kapıda vize kolaylığının da etkisi ile tercihini Yunan adalarından yana kullanmaya başladı. Bayram tatili ile birlikte Yunan adalarına akış Temmuz ayında da devam etti.

Tatilini her yıl Kos'ta yapan bir vatandaş ise Bodrum'a dönmek için iskelede bekleyen Türk turistlerin oluşturduğu uçsuz bucaksız kuyruğu görüntüleyerek durumu ortaya koydu.

Şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaş çektiği videoda "Senelerdir Kos'a gidiyorum, hiç böyle bir kuyruk görmedim. Rodos ve Symi de Türk kaynıyordu. İmkânı olan herkes Yunan Adaları'na gidiyor." notunu düştü.