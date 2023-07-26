“Büyük adam”a verilen rüşvetler!

ABD'li Senatör Chuck Grassley, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkan yardımcısıyken oğlu Hunter Biden ile birlikte “yabancı uyruklu bir kişiyle yasa dışı para alışverişi yaptığı” iddiasına yer veren Federal Soruşturma Bürosu (FBI) belgesini kamuoyuyla paylaştı.

Grassley'nin paylaştığı FBI belgesinde, Ukraynalı enerji şirketi Burisma'nın üst yöneticisinin, konuyla ilgili FBI'ya bilgi veren ismi açıklanmayan tanığa, Biden ve oğlu Hunter Biden'a toplamda 10 milyon dolar rüşvet verdiğini söylediği iddiası yer alıyor.

Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi Başkanı James Comer ise konuyla ilgili açıklamasında, “FBI kayıtlarında, Burisma üst yöneticisi, ‘Büyük Adam’a doğrudan ödeme yapmadığını, parayı gizlemek için birkaç banka hesabı kullandığını iddia ediyor. Bu, Bidenların iş yapma şekline çok benziyor: Paranın kaynağını ve toplam miktarını gizlemek için birden fazla banka hesabı kullanmak.” ifadelerini kullandı.

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Anadolu Ajansı’nın son birkaç günlük ABD basınından derlediği haberlere göre ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkındaki soruşturmada görev üstlenmiş ABD Vergi Dairesi muhbirleri Greg Shapley ve Joe Ziegler, Temsilciler Meclisi’ndeki oturumda, soruşturmanın Adalet Bakanlığı baskısıyla “yavaş yürütüldüğü” iddiasında bulundular.

Shapley, Hunter Biden hakkındaki soruşturmayı yürüten Delaware’deki Federal Savcı David Weiss'in, davayı Delaware'den çıkararak başkent Washington ve California da dâhil olmak üzere başka yargı bölgelerine taşımaya çalıştığını ancak bu talebinin reddedildiğini de iddia etti. Yani bir dalavere dönüyor!

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Konuyla ilgili yorum yapan The Washington Times gazetesi yazarı Newt Gingrich, “Bütün yolsuzluk yolları, Başkan Biden'a çıkıyor” başlıklı yazısında, “Hunter, aile zenginleştirme programı için sadece bir çantacıdır” dedi ve şu ifadeleri kullandı:

“Hiç kimse Hunter Biden'a ressamlık becerileri nedeniyle para vermedi. Hiç kimse yeni Van Gogh veya yeni Monet olduğu için onun resimlerine yüzbinlerce dolar ödemiyor. Hatırlayın, soruşturma başlamadan çok önce, eski istihbarat yetkililerinden oluşan 50 kişilik bir grup, ülkeyi, Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarında tespit edilen bilgilerin, Rus dezenformasyonu olduğuna ikna etmeye çalıştı.

Hunter Biden'ın neden Çinli bir oligarktan elmas hediye aldığına, eski Moskova belediye başkanının dul eşinin ona neden 3,5 milyon dolar ödediğine veya neden hiçbir deneyimi olmadığı halde bir Ukrayna petrol ve gaz şirketinin yönetim kuruluna atandığına dair çok az resmî soruşturma yapıldı veya hiç yapılmadı. Biden ailesi üyelerinin Kazakistan, Romanya, Rusya, Ukrayna ve Çin'deki insanlardan aldığı milyonlarca dolarla ilgili büyük bir federal soruşturma yok.

Çünkü bunların hiçbiri Hunter Biden ile ilgili değil. Gerçek şu ki Joe Biden başkan yardımcısı olarak -ve muhtemelen bir senatör olarak- ailesini ve müttefiklerini zenginleştirmek için nüfuz ticareti yaptı. Bunların çoğunda, Hunter onun çantacısıydı. Hunter Biden'ın tüm kirli işleri halka açıklanırsa, herkes bu soruşturmadaki yolsuzluklarda bütün yolların Joe Biden’a çıktığını görür. ‘Büyük adam’ bu kirli yolun her adımında var. Başkan Biden oğlunu korumuyor. Kendini koruyor.”

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Anlaşılan o ki ABD’de oklar, eski Başkan Trump’ın üzerinden, zaman zaman temyiz kudretini kaybeden Başkan Biden’a dönmüş durumda. Çürüme, artık saklanamıyor.

ABD’de ulusal yayın yapan medya, büyük ölçüde iktidardaki, Demokratların kontrolündedir. The Washington Times ise Cumhuriyetçi’dir. Yerel medyada da Cumhuriyetçilerin hâkimiyeti var.

ABD’de iktidarın “Dış güçlerin dezenformasyonu” iddiaları, artık işe yaramıyor. Newt Gingrich, “Başkana hakaret” suçlamasıyla sabaha karşı gözaltına alınmadı. Yayın yasağı, erişim engeli veya unutulma hakkı gibi uygulamalar da kimsenin aklına gelmedi...