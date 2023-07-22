Büyük depremler 2 saat önceden bilinebilecek

Fransa'nın Côte d'Azur üniversitesinden bilim insanları son 20 yıl içinde yapılmış 7'nin üzerindeki şiddette depremlere ait kayıtları bir arada analiz ettiler.

Science dergisinin aktardığı sonuçlara göre, bilim insanları, büyük depremlerden yaklaşık 2 saat önce faylarda hafif kaymalar başladığını keşfettiler.

Ancak bu keşif şu anda deprem erken uyarı sistemlerine uyarlanabilecek bir belirginlikte olmadığından çok daha hassas sensörlere ihtiyaç duyuluyor. Bunun dışında aynı zamanda her büyük depremin bu erken belirtileri verip vermeyeceği de kesinleşmedi. Ancak çalışma gelecek için umut vadediyor.

HENÜZ UYGULANABİLİR DEĞİL

Günümüz teknolojisinin bu keşfi uygulamaya yetecek hassasiyette olmadığının altını çizen bilim insanları çok daha hassas ölçüm cihazları geliştirmemiz ve bu teknolojiyi tüm ülkelere yaymamız gerektiğini belirtiyor.

Kansas Üniversitesi'nden Noel Jackson, "Kullanıp kullanamayacağımızı bilmekten birkaç adım uzaktayız." diyerek "Teknikleri, kırığın hangi yöne gideceğini önceden bilmek gerekiyor. Ayrıca deprem öncesindeki zayıf kayma sinyalini tespit etmek için, araştırmacıların çok daha hassas olan çok daha fazla GPS istasyonuna ihtiyacı var. Bunun yan sıra dünyanın deprem bölgelerinin çoğu hiç donanımlı değil, bu nedenle araştırmacılar her büyük depremin aynı modeli sergileyip sergilemediğini bilmiyorlar. 'Bu belirti her zaman olur mu?' Bu soruyu cevaplayamayız." şeklinde açıklama yaptı.