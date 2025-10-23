Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bodo/Glimt maçı sonrası babası kalp krizi geçiren Lucas Torreira'ya izin verildiğini açıkladı. Buruk, yıldız oyuncunun 23 Ekim Perşembe (bugün) ülkesine döneceğini belirtti.

İşte Okan Buruk konu ile ilgili sözleri;

"BU ŞEKİLDE OYNAMASI GERÇEKTEN ZOR BİR DURUM"

"Lucas Torreira'nın babası kalp krizi geçirmiş ama bu maç sahadaydı. Herkese elimi uzatmak, herkesle konuşmak ve dokunmak zorundayım. İşim sadece antrenman değil, saha dışındaki işler de vaktimizi alıyor. Oyuncularımla çok yakınım ve onlara çok değer veriyorum. Torreira da bunlardan biri. Babasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu şekilde oynaması gerçekten zor bir durum."

"TAKIMI NE KADAR SEVDİĞİNİ VE DEĞER VERDİĞİNİ BİLİYORUZ"

"Takımı ne kadar sevdiğini ve değer verdiğini biliyoruz. Her şeye rağmen bu maçta oynamak istediğini konuşmalıyız. Bu birçok futbolcu için geçerli. Aynı şekilde Osimhen ve Icardi için de… Galatasaraylıları mutlu etmek istiyorlar. Adanmışlıklarını ve takıma nasıl sahip çıktıklarını konuşmak lazım. Bu değeri de taraftar onlara veriyor."