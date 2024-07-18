Büyük ihaneti köpek ortaya çıkardı. Veteriner dondu kaldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Büyük ihaneti köpek ortaya çıkardı. Veteriner dondu kaldı

Köpeğin nefes alışında zorluk yaşaması üzerine veterinere götüren kadın, ihanete uğradığını öğrendi.

Henüz iş hayatının ilk gününde genç bir veteriner, yakın bir tarihte evli bir çiftin arasında yaşanan ihanetin içinde buldu.

Paylaşımı yapan veterinere göre, zavallı köpek yavrusu tedaviye getirildiğinde, ciddi şekilde hastaydı ve daha sonraki röntgenler karnında bir tıkanıklık olduğunu gösterdi.

Veteriner yapılan cerrahi operasyonla köpeğin midesinde tıkanıklığın açıldığını ve sevimli yavrunun tanga külodu yuttuğunu belirtti.

Gördükleri karşısında neye uğradığını şaşıran genç veteriner, köpeğin sahibini yanına çağırdı ve köpekte görülen sorunu anlatmak

"Çok hasta bir köpek yavrusu geldi, röntgen çektik, tıkayan bir şey bulduk, ameliyat ettik ve bunun bir tanga olduğu ortaya çıktı. Bir kenara koyduk Sonunda sahibi geldi. Ne bulduğumuzu açıkladık” dedi.

Genç kadın veterinerin anlattıkları karşısında şaşkınlık yaşayarak aralarındaki konuşmanın şu şekilde geçtiğini belirtti. 'Tanga mı?! Benim tangam yok! Hiç tangam olmadı!' ve kocasını arayıp ona bağırmaya başladı. Meğerse onu aldatıyormuş ve bunun gizli metresinin tanga'sıymış. Ona acıyorum" dedi.

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