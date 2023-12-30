Büyük kalkışmada kullanılacak kalaşnikoflar ele geçirildi. Bir orduyu donatacak kadar silah

Kaynak: Haber Merkezi
Büyük kalkışmada kullanılacak kalaşnikoflar ele geçirildi. Bir orduyu donatacak kadar silah
Mehmetçik PKK'nin silah deposuna girdi, yüzlerce silah ele geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, PKK inindeki silahları Mehmetçik saya saya bitiremedi.

Pençe-Kilit Operasyonu sırasında etkisiz hale getirilen iki teröristen teslim olanın Mehmetçiğe verdiği bilgiler doğrultusunda bir dizi operasyon gerçekleştirildi. Komandolar, Zap bölgesinde PKK inlerini bastı. İşte operasyonda bir orduyu donatacak kadar silah ve mühimmat ele geçirildi. Mehmetçik PKK'nın ininde yakalananan silahları saya saya bitiremedi. Yakalanan 467 kalaşnikof marka otomatik silahın hiç kullanılmamış olduğu tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan sosya medya paylaşımı şöyle:

Kahraman Mehmetçik, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK’nın inlerine girmeye devam ediyor. Etkisiz hâle getirilen iki teröristten teslim olanın verdiği bilgiler doğrultusunda Komandolarımız, Zap bölgesinde 467 adet kullanılmamış AK-47 piyade tüfeği ile birlikte çok sayıda mühimmat ve askerî teçhizat ele geçirdi. Bu sayı son dönemde tek seferde ele geçirilen en yüksek silah rakamı oldu. Ele geçirilen silah ve mühimmat şu şekilde: - 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, - 56 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı, - 314 adet el bombası, - 2 adet PKMS makinalı tüfek yedek namlusu, - 146 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, - 139 adet tahta dipçik, - Çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.

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