Dünyaca ünlü milyarderden yatırımcılara bomba tüyo. Siz de yapabilirsiniz

Ünlü milyarder Robert Kiyosaki, ABD ve doların sonunun geldiğini açıklayarak yatırımcılara tavsiyelerde bulundu.

'Zengin Baba Yoksul Baba' kitabı ile gündem olan milyarder Kiyosaki, ABD finans sisteminin çökeceğini öne sürerek “Bir imparatorluğun sonundayız. Bütün imparatorluklar daima sona erer” ifadeleri kullandı. Kiyosaki sosyal medya hesabından yayımladığı videosunda ABD’deki finans sistemi ve toplusal düzene ilişkin düşüncelerini dile getirdi.

Kiyosaki, videoda kendisine yöneltilen "Para sistemi hileli mi?" sorusuna "Şu anda bir imparatorluğun sonundayız. Bu son, bir dönemin de sonu ve tüm imparatorluklar her zaman sona erer” ifadeleri ile yanıt verdi.

Yunan, Çin ve Roma imparatorluklarından örnek gösteren Kiyosaki, ABD yaşanan gelişmelerin ülkenin sonunu getirebileceğine dikkat çekti.

YATIRIMCILARA BOMBA TÜYO VERDİ

Kiyosaki, ABD’nin 1964 yılında para merkezli bir sisteme geçerek ülkenin çöküşüne doğru bir adım attığını öne sürdü. Yatırımcılara finansal okuryazarlık ve kötü durumlara karşı dikkatli olması konusunda uyardı.

Ekonomide yaşanacak kıyamet gününün tarihini kestiremediğini belirten Kiyosaki, bu dönemlerde ekonomik açıdan esnek olmanın önemine vurgu yaptı. Kiyosaki, borçla servet yaratma konusunda itici bir güç olduğuna dikkat çekerken geleneksel ekonomik tavsiyelere uyanların zorluk çekeceğini belirtti.

Çin’in yükselişin ABD için potansiyel bir tehlike olduğuna ve yeni ekonomik krizlerin kapıda olduğuna vurgu yapan Kiyosaki altın ve gümüş gibi araçlara yatırım tavsiyesi yapmasını önerdi.