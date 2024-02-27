Büyük saygısızlığa soruşturma açıldı. Öğretmenin önünde dans edip TikTok videosu çektiler

Kaynak: İHA
Büyük saygısızlığa soruşturma açıldı. Öğretmenin önünde dans edip TikTok videosu çektiler
İzmir’de, ders esnasında öğretmenlerinin karşısında dans ederek TikTok videosu çeken ve o anları sosyal medyada paylaşan öğrenciler hakkında soruşturma başlatıldı.

İzmir’in Konak ilçesi Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, öğrencilerin derste çektiği görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde 11. sınıftan iki öğrenci, öğretmenlerinin karşısında dans ederek Tik Tok için video çekti. Öğretmenin tüm uyarısına rağmen kayda devam eden öğrenciler, görüntüleri daha sonra da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Sosyal medyada paylaşılan ve kullanıcılar tarafından büyük tepki toplayan görüntülerden sonra harekete geçen İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmene saygısızlık içeren görüntülerle ilgili, iki öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlattı.

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