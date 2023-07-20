Büyük tehlike kapıda. AB'den korkutan açıklama

Avrupa Birliği'nden büyük gıda krizi uyarısı...Tahıl koridoru anlaşmasının sonlanmasının ardından Rusya'dan tehlikeli bir hamlenin geldiği ileri sürülüyor.

KAYNAK: AA
Büyük tehlike kapıda. AB'den korkutan açıklama

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasından çekilmesinden sonra Ukrayna limanlarını bombaladığını ve büyük miktarda tahılın yandığını, son gelişmelerin "büyük bir gıda krizine yol açacağını" belirtti.

Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Borrell, Ukrayna'daki durumun önde gelen gündem maddeleri arasında yer aldığını ifade etti.

Rus ordusunun son birkaç gündür Ukrayna'nın Odessa limanındaki altyapıyı bombaladığını, bu sırada 60 bin ton tahılın yandığını söyleyen Borrell, "Rusya sadece tahıl anlaşmasından çekilmedi. Aynı zamanda tahılı yakıyorlar." dedi.

Rusya'nın yaptıklarını "barbarca" olarak nitelendiren Borrell, "Bu durum dünyada büyük bir gıda krizine neden olacak." diye konuştu.

AB'DEN UKRAYNA'YA 20 MİLYAR EUROLUK DESTEK İDDİASI

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın da toplantıya video konferans ile bağlanacağını aktaran Borrell, Ukrayna'ya uzun vadede nasıl destek verileceğini ele alacaklarını bildirdi.

Borrell, Ukrayna'ya askeri destek için kullanılan Avrupa Barış Fonu'nun "çok ciddi miktarda" artırılması gerektiğini, bunun için bir plan hazırladığını ve bakanların plana onay vermesini umduğunu dile getirdi.

Hazırladığı teklif konusunda rakam belirtmeyen ve öncelikle bakanların onayını alması gerektiğini söyleyen Borrell, "Ukrayna'nın aydan aya değil, uzun vadeli yapısal ve sürekli bir desteği ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Uluslararası basında AB'nin uzun vadeli askeri destek için Ukrayna'ya 20 milyar euroluk ilave fon sağlanması hazırlığında olduğu iddia edilmişti.

Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Son Haberler
İngiliz turist Türk otelini böyle dolandırdı. Bilekliği sayesinde dilediğince yedi içti Güncel
İngiliz turist Türk otelini böyle dolandırdı. Bilekliği sayesinde dilediğince yedi içti
Merkez Bankası rezervleri bu hafta arttı Ekonomi
Merkez Bankası rezervleri bu hafta arttı
Amerikalılar Erik Dalını pek sevdi. Kızlar şampiyonluğu erik dalı oynayarak kutladılar Spor
Amerikalılar Erik Dalını pek sevdi. Kızlar şampiyonluğu erik dalı oynayarak kutladılar
Yeni imajını paylaştı. Fahriye Evcen’in yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı Magazin
Yeni imajını paylaştı. Fahriye Evcen’in yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı
Astım ve KOAH hastalarına, ‘orman yangınları’ uyarısı Sağlık
Astım ve KOAH hastalarına, ‘orman yangınları’ uyarısı
Yıkım sırasında çöken bina 1 milyonu aşkın zarara yol açtı Güncel
Yıkım sırasında çöken bina 1 milyonu aşkın zarara yol açtı
Depremzedeler sıcak altında su kuyruğunda. Sahipsiz bırakıldılar Güncel
Depremzedeler sıcak altında su kuyruğunda. Sahipsiz bırakıldılar