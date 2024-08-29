Büyük zafer coşkuyla kutlanacak. 81 ilde etkinlik düzenlenecek

Düzenleme: Kaynak: AA
Büyük zafer coşkuyla kutlanacak. 81 ilde etkinlik düzenlenecek

30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta çeşitli törenlerle kutlanacak.

Başkentteki programlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Anıtkabir’de başlayacak ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki etkinliklerle sona erecek.

30-agustos-zafer-bayrami-coskuyla-kutlanacak-yenicag-2-001.jpg

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre, programlar saat 10.30’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığındaki devlet erkanının Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak. Ardından, saat 11.30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen tebrikat töreninde Erdoğan tebrikleri kabul edecek.

30-agustos-zafer-bayrami-coskuyla-kutlanacak-yenicag-3.jpg

Programlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden Birinci Meclis’e kadar gerçekleştirilecek geçit töreniyle devam edecek. TBMM önünde Mehteran Birliği ve Karma Bando konserleri düzenlenecek ve Türk Yıldızları gösteri yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 17.00’de Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni’ne katılacak.

Bahçeli 30 Ağustos mesajında CHP'ye çattıBahçeli 30 Ağustos mesajında CHP'ye çattı

30-agustos-zafer-bayrami-coskuyla-kutlanacak-yenicag-4.jpg

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek büyük kutlama programında, yaklaşık 2 bin davetlinin katılımı bekleniyor. Program, saat 19.00’da Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Jandarma Genel Komutanlığı Bandosunun karşılama konserleriyle başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından kahraman şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua okunacak.

Türk Yıldızları, 30 Ağustos'ta Ankara'da gösteri uçuşu yapacakTürk Yıldızları, 30 Ağustos'ta Ankara'da gösteri uçuşu yapacak

30-agustos-zafer-bayrami-coskuyla-kutlanacak-yenicag-5-001.jpg

Zafer kutlamasına özel hazırlanan kısa film gösterimi ve yurt içi ve yurt dışındaki Türk birliklerinin video mesajları da programda yer alacak.

30-agustos-zafer-bayrami-coskuyla-kutlanacak-yenicag-6-001.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcılara hitap edecek ve programın kapanışında sanatçı Ferhat Göçer ile Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası konser verecek. Konserde kahramanlık türküleri seslendirilecek.

İstanbul’da 30 Ağustos’ta ulaşım ücretsizİstanbul’da 30 Ağustos’ta ulaşım ücretsiz

30-agustos-zafer-bayrami-coskuyla-kutlanacak-yenicag-1.jpg

30-agustos-zafer-bayrami-coskuyla-kutlanacak-yenicag-7.jpg

Son Haberler
Mbappe'den Messi'yi aşağılayan paylaşım. Gerçek sonradan ortaya çıktı
Mbappe'den Messi'yi aşağılayan paylaşım
Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi arttı
Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi arttı
Ortadoğu'da her şeyi değiştiren olay: 1956 Süveyş Krizi
1956 Süveyş Krizi
Mahfi Eğilmez maaş zamlarındaki detayı açıkladı. Kitabın ortasından konuştu
Mahfi Eğilmez maaş zamlarındaki detayı açıkladı
İstanbul'da hafta sonu bu yollar trafiğe kapalı olacak
Hafta sonu bu yollar trafiğe kapalı olacak