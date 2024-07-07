Büyükçekmece'de çatıda kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı

Kaynak: DHA
Büyükçekmece'de çatıda kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı

Büyükçekmece’de çatıda kenevir yetiştiren şüpheli kişiye baskın düzenlendi. Gerçekleştirilen baskında, 2 kök toplam 6 sap ekilmiş vaziyette kenevir bitkisi ve 3,17 gram marihuana ele geçirildi.

Dün akşam saatlerinde Kumburgaz Mahallesi'nde meydana gelen olayda, çatıda kenevir yetiştirildiği ihbarı sonrası Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri harekete geçti. Kısa süre içerisinde tespit edilen adrese baskın düzenlendi. Yapılan baskında, çatıda kenevir yetiştirdiği tespit edilen N.Ş. (28) gözaltına alındı.

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Şüpheli kişinin evinde gerçekleştirilen aramada 2 kök toplam 6 sap ekilmiş vaziyette kenevir bitkisi ve 3,17 gram marihuana ele geçirildi. Şüpheli N.Ş, hakkında 'uyuşturucu madde satın alınması veya bulundurulması' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma' suçlarından işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen N.Ş., serbest bırakıldı.

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