Büyükçekmece'de cumhuriyetin 100. Yılında “Yüzde yüz sanat” sergisi açıldı

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi eğitmen ve kursiyerlerinin, Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırladıkları 'Atatürk' temalı el emeği, göz nuru eserler, 'Yüzde Yüz Sanat' sergisinde sanatseverlerle buluştu.

Büyükçekmece'de cumhuriyetin 100. Yılında “Yüzde yüz sanat” sergisi açıldı

Kültürpark-Kervasaray’da düzenlenen serginin açılışını, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 24. Dönem Milletvekili Süleyman Çelebi, Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi Kerem Ereke, Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu ve Halk Akademisi eğitmenleri ve kursiyerleri gerçekleştirdi.

Sergide kursiyerlerin ve eğitmenlerin el emeği olan su kabağı işleme, kumaş boyama, ahşap boyama, takı, amigurimi, tel kırma ve ebru sanatından birçok özel parça yer aldı.

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"CUMHURİYETÇİ KADINLAR OLARAK KENDİMİZE ÖZGÜVENİMİZİ KAZANDIK"

Serginin açılış töreninde konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, sergideki eserlerin her birinin uzun bir çalışma dönemi sonunda, büyük bir emek sarf edilerek hazırlandığını belirtip, emeği geçen eğitmen ve kursiyerleri kutladı.

Yaptıkları ürünleri hem tanıtıp hem de satışını yapan eğitmen ve kursiyerler ise sergiye ilişkin duygularını şu sözlerle dile getirdi:

-Gülşen Beşer: "Önce Belediye Başkanı’mız Hasan Akgün’e biz kadınlara verdiği değerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bize açtığı bu imkanlar sayesinde her birimiz ayakları üzerinde duran zaten Cumhuriyetçi kadınlar olarak kendimize özgüvenimizi kazandık ve çok güzel şeyler ortaya çıkarıyoruz. Eski objelerimizi değerlendiriyoruz. Yenileri katıyoruz arasına. Hocamız Ayten Hanım ve Ayfer Hanım ile birlikte çok güzel ve çok uyumlu çalışmalar yaptık. Her bir hocamıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum bize kattıklarından dolayı."

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-Süheyla Tergü: "6,7 yıldır bu kurslara devam ediyorum. Tel kırmayla başladım, takı eğitimi. Ayten Aksu’nun öğrencisiyim. Çok güzel işler. Evden kurtuldum. En azından Çarşamba günü biliyorum ki nereye gideceğimi ve neler üreteceğimi. Evimi bir daha güzelleştirdim. Eski eşyalarımı yeniledim. Ben de bu maharetin olduğunu belediye çıkardı ortaya. Benim keşfedemediğim bir kişiliğim varmış meğerse. Çok teşekkür ederim."

-Funda Aydın: "13 yıldır Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi’nde el sanatları eğitmenliği yapıyorum. Geleneksel el sanatları mezunuyum. Aynı zamanda halk eğitimde de eğitimler veriyorum. Belediyedeki branşım su kabağı işlemeciliği ve ahşap, cam, seramik boyama üzerine. Bu kurslara herkesin gelmesini şiddetle tavsiye ediyorum. Çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar, üretmek, sene sonunda bunları sergilemek paha biçilemez. Hem öğrenciler motive oluyorlar hem bizler motive oluyoruz."

Sergi, 29 Mayıs akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

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