Süper Lig'in eski yıldızına silahlı saldırı

Düzenleme: Sami Güntürkün Gürel
Süper Lig'in eski yıldızına silahlı saldırı
Beşiktaş'tan sezon ortasında satın alma hakkı ile Marsilya'ya geçici olarak transfer olan Jean Onana, Fransa'da silahlı bir saldırıya maruz kaldı.

Süper Lig'in eski yıldızı Jean Onana ve takım arkadaşı Faris Moumbagna bir soygun girişiminin mağduru oldular.

Saldırı, pazar gününü pazartesiye bağlayan gece saat 04:00 civarında meydana geldi. Jean Onana ve Moumbagna'nın içinde olduğu araç, silahlı soyguncular tarafından gasp edilmeye çalışıldı.

Soyguncuların başarısız olduğu girişim sırasında ateş açtıkları ve aracın çok sayıda kurşun deliği ile zarar gördüğü bildirildi.

YARALANMADILAR

Jean Onana ve Faris Moumbagna'nın bu talihsiz olaydan yaralanmadan kurtuldukları belirtildi. Soygun girişiminde bulunanların ise olay yerinden kaçtıkları ifade edildi.

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