Reisi’nin helikopter kazasındaki gizemli kişinin kim olduğu ortaya çıktı

Azerbaycan ziyareti dönüşü Reisi ve Abdüllahiyan’ın içinde bulunduğu helikopter kaza yaptı. Kaza sonrasında drone ile çekilen bir görüntü ise çok konuşuldu.

Yayınlanan videoda bir kişinin helikopter enkazı çevresinde hareket ettiği görüldü.

Fransız medyası Kanal I24 düşen helikopterin pilotu Eli Kopter'in İsrail gizli servisi Mossad ajanı olduğunu ileri sürdü.

Helikopter enkazının yerini tespit etmek için gönderilen drone ile kaydedilen görüntülerde kazanın oluştuğu bölgeden hızlı adımlarla bir kişinin uzaklaştığı görüldü.