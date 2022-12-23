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Büyükçekmece'de öğretmene çarptı, kaçarken esnafı bıçakladı

Büyükçekmece'de bir sürücü önce öğretmene çarptı kaçarken, tartıştığı esnafı bıçaklayıp, kaçtı. Yakalanan sürücü adliyeye sevk edildi

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 15:37
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Büyükçekmece'de öğretmene çarptı, kaçarken esnafı bıçakladı

Büyükçekmece'de öğretmene çarptı, kaçarken esnafı bıçakladı
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Büyükçekmece'de bir sürücü, kullandığı otomobille yolun karşısına geçmek isteyen öğretmene çarptı. Kazanın ardından kaçmaya çalışan sürücü ile esnaf arasında tartışma çıktı. Sürücü, bir kişiyi bıçaklayarak kaçtı. 

Mimaroba Mahallesi'nde 21 Aralık Çarşamba günü saat 04.30 sıralarında Enes B. adlı sürücü kontrolündeki otomobille, yolun karşısına geçmeye çalışan Melek Ş.'ye, çarptı. Kaza sonucu yaralanan Melek Ş. adlı öğretmenin etrafına çevre esnafı ve sürücü toplandı. Olay yerinden kaçmak isteyen Enes B. kendisine engel olmaya çalışan esnafla tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Enes B., bir kişiyi bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin çalışmaları sonucu, kaçan sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı öğretmen ve esnafın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sürücü Enes B. adliyeye sevk edildi.



Olaya şahit olan Ersu Şen, "Bir kadın aracını park edip karşı tarafa geçecekti, tam yola atladığı sırada genç sürücü bayana vurdu. Kadın ileri doğru sürüklendi. Kafası kanıyordu zaten. Sonra panik haliyle arkadaş gidecekti herhalde, o sırada bir vatandaş müdahale etti. Müdahale sonrasında bıçakla yaralandı" dedi. 

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